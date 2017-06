Dream gumanap na Valentina!

PARA sa actress na si Sarah Lahbati, kung mabibigyan daw siya ng pagkakataon, handa raw niyang gampanan ang papel ni Valentina sa Darna movie.

Isa sa maugong ang usap-usapan ngayon na si Sarah ang gaganap bilang Valentina sa Darna movie ng Star Cinema ngunit wala pa itong kasiguraduhan para sa aktres.

Aniya: “Kung may chance why not, I love to be part of Darna. I love to play the role of Valentina. I love to be a villain pero kung para sa akin, para sa akin. Kung para sa iba, para sa iba,”

Laking gulat naman ni Sarah nang supresahin siya ng kanyang live-in patner na si Richard Guttierrez kamakailan lang sa premiere night ng pelikulang “Ang Pagsanib kay Leah dela Cruz” ang horror movie na pinagbibidahan nina Sarah, Shy Carlos, at Julian Trono. Ito’y sa direksyon ni Direk Katski Flores.

Puring-puri naman ni direk Erik Matti, the movie’s executive producer, ang performance ni Sarah sa naturang horror movie pero wala pa itong sinasabi kung sino talaga ang kanyang napipisil na gaganap bilang Valentina.

***

ISANG malaking blessing para sa actor na si Joross Gamboa ang isilang ng kanyang asawa ang kanilang ikalawang anak. Sino nga naman ang hindi matutuwa sa pagkakaroon ng bagong baby, hindi ba?

Bagama’t tapos na ang Father’s Day Celebration, para sa aktor na si Joross extended pa ito simula nang isinilang ang kanyang pangalawang anak.

Sa post ni Joross sa kanyang Instagram nitong Lunes, masaya nitong ibinalita na nagsilang na ang kanyang misis na si Kathy Kimberly Saga sa kanilang second baby at isa rin ito sa itinuturing ng aktor na best Father’s Day gift na kanyang natanggap.

Sa pamamagitan ng Caesarean operation, isinilang ni Kathy ang isang healthy baby boy sa Asian Hospital and Medical Center sa Muntinlupa City. Pinangalanan nila itong John Kody.

Noong Oktubre 2015 naman isinilang ang unang anak ng mag-asawa na si Jace Kyler.

Sa naging panayam noon ni Joross, sinabi nitong ang pagiging asawa’t ama ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang perspektibo sa buhay. Sey niya: “Siyempre, seryoso na ako ngayon.

Kailangan para sa future. Kapag may partner ka na, kailangang mas seryoso. At siyempre, para na rin sa anak ninyo, sa pamilya n’yo, di ba?”

Matatandaang ikinasal sina Joross at Kathy noong Nobyembre 2014.

Sa ngayon, regular na mapapanood ang actor sa seryeng “La Luna Sangere” ng Kapamilya Network ABS-CBN.

***

MASAYANG ibinahagi ng aktor na si Albert Martinez na malapit na rin siyang maging lolo at isa na raw ito sa Best Father’s Day Gift na kanyang maituturing sa isang panayam nitong martes sa radyong DZMM.

Kwento ni Albert: “Actually, this is the best Father’s Day celebration and the best Father’s Day gift na nakuha ko ever. I received a gift from Alyanna in a box. When I opened it, I saw a note, and then I saw a bib. We’re not sure if it’s a boy or a girl. But for sure, I’m going to be a lolo soon.”

Dagdag pa ng aktor, umiyak raw ito pagkatapos mabasa ang note na galing sa kanyang anak: “I’ve been waiting for the longest time. It doesn’t really matter if it’s boy or girl. What’s important is healthy lumabas ‘yong bata at walang problema. ‘Yun na ‘yong happiness naming lahat.”

Noong Disyembre ng nakaraang taon ay masayang magkasama ang mag-ama sa ika-31 kaarawan ni Alyanna. SABEEEE!/TROY CATAN

