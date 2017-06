Durant at Curry, magpapatapyas ng sahod

KAPWA bukas sa negosasyon sina Stephen Curry at Kevin Durant kaugnay sa kanilang sinasahod kung makatutulong ito na mapanatili ang kanilang line-up.

Ayon sa isang reliable source, sinasabing hawak ni Curry sa NBA ang pinakamahal na kontrata na umaabot sa mahigit na $200 million.

Aminado si Curry na kakaibang samahan ang kanilang nabuo sa Warriors na inaasam niya na sana’y hindi na matapos.

“In the context of keeping the team together, if there are decisions that need to be made, we’ll talk about it for sure,” pahayag ni two-time MVP Curry.

Para naman kay Durant, walang dahilan para hindi siya bumalik muli next season sa bagong champion team.

Nagpahiwatig din ito na bukas siya na hindi matanggap ang maximum deal lalo na kung makatutulong na mapapirma muli ang mga top players sa reserves na sina Andre Iguadala at Shaun Livingston.

“It’s the business of basketball obviously so nothing is for sure, but here I feel like we can work that out and we’ll have a chance to do this again next year,” ani Durant na tinanghal na MVP sa katatapos lamang na NBA Finals. BOBBY TICZON

loading...