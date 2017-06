Duterte out, Robredo in sa Independence Day rites

DAHIL hindi nakadalo sa seremonya sa 119th anniversary rites ng Philippine Independence Day sa Luneta nitong Lunes ng umaga si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa puyat, si Vice President Leni Robredo ang nanguna sa naturang seremonya.

Nagsilbing kinatawan naman ni Duterte sa naturang okasyon si Foreign Affairs Sec. Alan Peter Cayatano.

“You know the President has been working 24/7, meeting the troops, meeting the commanders, and then late last night, visiting the wounded and mga namatay. So that’s why this morning, he didn’t feel that well,” pahayag ni Cayetano na katuwang ni Robredo sa flag-raising ceremonies sa Luneta.

“Puyat na puyat at pagod,” dagdag ng kalihim.

Tiniyak naman ni Cayetano na walang dapat ipangamba sa pangulo at kailangan lang nitong makapagpahinga dahil marami pang mga kailangan gawin ngayong buong araw ng Lunes.

“Nothing to worry about, but it’s better for him to rest muna this morning kasi as you know the target was to liberate Marawi today, June 12.”

Dumalo sa pagtitipon sa Luneta sina Executive Sec. Salvador Medialdea, Defense Sec. Delfin Lorenzana, National Historical Commission of the Philippines chairman Rene Escalante, at Manila Mayor at dating Pangulong Joseph Estrada.

Nakita rin sa Rizal Park sina Socio-economic Planning Sec. Ernesto Pernia, Trade Sec. Ramon Lopez, Tourism Promotions Board chief operating officer Cesar Montano, at mga kinatawan ng diplomatic corps na sina United States Ambassador Sung Kim at Russian Ambassador Igor Khovaev.

Una rito, inanunsyo rin ng Malacañang ang pagkansela sa tradisyunal na Independence Day Vin d’Honneur para matutukan ng pangulo ang sitwasyon sa Mindanao, partikular ang mga nangyayari sa Marawi City. BOBBY TICZON

