Ellen, hinipuan ang sikat na Korean actor!

ANG post ni Ellen Adarna sa kanyang Instagram account ang siyang dahilan para mag-react at makiusap si Anne Curtis sa controversial sexy actress.

Pinoste kasi ni Ellen ang dalawang larawan niya na kasama ang dalawang Korean Superstar na sina Gong Yoo at Lee Dong Wook.

Nagpakuha kasi ng larawan si Ellen sa standy or mock-up ng dalawang sikat na Korean actor. Sa kaliwang side ng IG frame ay magkasama sila ni Gong Yoo na nakaputing suit at sa kanan naman ay magkasama sila ni Lee Dong Wook na naka-all blach suit naman.

Ang tumawag ng pansin ni Anne ay pagkakapatong ng kamay ni Ellen sa kamay ni Gong Yoo kaya agad nag-comment si Anne sa Instagram account ni Ellen.

“Si Lee Dong Wook lang please…akin si Gong Yoo,” say ni Anne, na kaagad naman sinagot ni Ellen na, “@annecurtizsmoith, deal !!!!”

Naaliw naman ang mga followers ni Ellen sa naging sagutan nila ni Anne, pero marami rin ang nag-react sa photo-op ni Ellen kay Lee Dong Wook.

Tila napagtripan pa yata ni Ellen na hipuan si Lee Dong Wook dahil sa larawan ay makikita ang kamay ng controversial sexy actress ay nakapatong sa bandang crotch ng Korean actor.

Tili tuloy ng mga followers niya…

“Girl ‘yung kamay mo kung saan-saan humahawak, hahahaha!”

“@maria_elena_adarna, ung kamay, ung kamay mo!”

“Grabe naman pati si Lee Dong Wook ba naman.”

“Hahahaham ga bukol bukol day?”

“Mama Ellen bakit naman doon ka humawak gosh!”

At tila isa sa mga followers ni Ellen ay kanyang pinatulan.

@maria.elena.adarna: “@madelmangubat mamatay ka sa inggit.

Tila nagsawa na sa pagpo-post ng mga sexy photo si Ellen dahil ang paborito niya ngayon iposte sa kanyang IG ay ang panggigil niya sa mga Korean actors.

Siyanga pala, pinasinungalingan ni Ellen na buntis siya. Wala pa raw sa plano niya ang magka-anak.

***

Umaasa pala si Cristine Reyes na siya ang mananalo sa katatapos na grand final ng I Can Do That kung saan nag-perform siya ng fire dance.

Sa panayam sa kanya ni Boy Abunda sa Tonight With Boy Abunda ay nagpahayag ang younger sister ni Ara Mina na, “Honestly, ang goal ay talaga ay manalo. Nag-expect talaga ako….I was heartbroken.”

Ang nanalo sa nasabing reality competition ay si Wacky Kiray na nag-perform naman ng high wire balancing act.

Pero bawi ni Cristine na hindi naman daw niya sinsabi na hindi deserving manalo si Wacky.

“Alam naming pareho na deserving kung sino man ang mananalo,” say pa ni Cristine kay Kuya Boy.

Tsika pa ni Cristine na talaga raw pinaghirapan ang ginawa niyang act sa contest. Talaga raw ganoon siya kapag nag-commit.

“Ganoon po talaga ako mag-commit Kapag may pinasok ako ng isang bagay, kapag sinabi kong ko-commit ako dito, I`ll do it,” say pa ni Cristine na kahit di aminin ay halatang frustrated siya nang matalo.

Ang tanong ay kung tinatangkilik pa ba ang pagbabalik niya sa TV? TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

