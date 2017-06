Full CCTV Footage ng RWM pinapa-subpoena

INATASAN ng Malaking Kapulungan ng Kongreso ang Resorts World Manila na isumite ang kumpletong CCTV video footages bago at matapos mangyari ang trahedya sa nasabing casino.

Sa joint investigation, nag-isyu ang House Committees on Public Order and Safety, Games and Amusement at Tourism ng subpoena duces tecum para ipasumite sa Kamara ang mga video footage mula May 31 hanggang June 3.

Nangako naman si RWM Pres. Kingson Sian na isusumite nila sa loob ng 24 oras ang mga nasabing video footage.

Pero sa pagtatanong ng mga kongresista, napag-alaman na ilan sa mga kuha ng CCTV ay pumalya dahil sa usok na mula sa nasusunog na 2nd floor.

Iginiit naman ni Sian na gumagana ang kanilang sprinkler system dahilan kaya hindi na kumalat ang sunog sa buong casino.

Bukod dito, marami din umanong fire exits sa mall at sa may casino area.

Dagdag pa ng opisyal ng resorts world, ligtas nilang nailabas at na-i-secure ang nasa 12 libong guests at employees ng casino.

Pero hindi naman kumbinsido ang mga mambabatas dahil kitang kita ang kakulangan sa pagresponde sa insidente sa kabila ng sinasabing kumpleto sa emergency team ang resorts world manila. MELIZA MALUNTAG

loading...