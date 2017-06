Higit 5,000 pumasa Criminologist Licensure Exam

INANUNSYO ng Professional Regulation Commission (PRC) na nasa 5,202 mula sa kabuuang 20,819 examinees ang nakapasa sa katatapos na Criminologist Licensure Examination sa bansa.

Ayon sa PRC, nanguna sa listahan ng mga pumasa sa pagsusulit si Gander Suello Quillip ng University of Mindanao-Digos College na may gradong 88.40, kasunod si Matthew Tobias Solomon ng ICCT Colleges Foundation, Inc. na may gradong 88.35 at pumangatlo si John Carlo Fetalcorin Fetalvero ng Bestlink College of the Philippines na nakakuha naman ng 87.95.

Nabatid na ang pagsusulit ay isinagawa nitong unang bahagi ng Hunyo sa mga lungsod ng Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Tacloban, Tuguegarao at Zamboanga.

Inanunsyo naman ng PRC na simula sa Hulyo 13, 2017 ay uumpisahan na ang online registration para sa issuance ng Professional Identification Card (ID) at Certificate of Registration. MACS BORJA

loading...