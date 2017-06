LAST weekend ay may isang “kasama” ang dumalaw sa atin. Natural, kumustahan at sa tuwa ko’y maraming tanong ang ipinukol ko sa kanya. Ang mga tanong ko ay tungkol sa “kilusan” at Communist Party of the Philippines-National Democratic Front-New People’s Army.

Sa ayos at postura niya, hindi man sabihin sa akin, alam ko na siya ay aktibong miyembro-opisyal pa ng nasabing grupo.

Balingkinitan ang kanyang katawan, sunog sa araw ang balat at ang pananamit niya.

Alam ko dahil minsan ay kasama ko siya sa ilang “kolektibo ng kilusan” noon.

Ito ring nagdaan na linggo, nasabi ni Pangulong RODRIGO ROA DUTERTE na nakausap niya sina Ka Benito at Wilma Tiamzon at NDF chair Fidel Agcaoili. Inamin ng tatlo na wala na raw silang control sa NPA.

Kung totoo ang sinabi ng tatlo kay Pangulong Duterte, papaano mabubuo at matatapos nang maayos ang “usaping pangkapayapaan”?

Habang nag-uusap sa Norway ang mga sangkot na opisyal ng Republika ng Pilipinas at CPP-NDF-NPA, tuloy ang paglaban, pagtambang, panununog at extortion ng NPA!

History repeated by itself!

Noong panahon ng kolonyang Hapones sa ating bansa, nabuo ang puwersang “Hukbong Mapagpalaya ng Bayan Kontra Militaristang Japan”.

Nauna ang grupo ng lumang CPP at nakabuo ng malaking puwersa na nakapagtaboy sa mga puwersa ng Hapones.

Matapos ang World War 2, ang puwersa ay naging Hukbong Mapagpalaya ng Bayan. Malaki ang paggalang sa kanila ng taumbayan kasama ang puwersa ng Amerika. Dahil sa ipinakitang tapang ng mga Pilipino noon, nagsabi si Gen Douglas McArthur, “bigyan ninyo ako ang 10 Pilipino at sasakupin ko ang mundo!”

Dahil payapa na tayo noon, unti-unti ay nangailangan ng pinansiya ang PKP-HMB pero ang taumbayan noon ay nagbabawi pa lang ng mga nawalang yaman. Unti-unti, ilang puwersa ng HMB ay nanghingi at ang ilan ay puwersahang nagdeklara ng extortion na tinutulan ng pamahalaan.

Ngayon, ganyan ang nangyayari. Sa pag-amin mismo ng tatlong lider ng CPP-NDF-NPA, hindi na nila makontrol ang mga puwersa sa larangan.

At ang kaibigan ko ay umamin, hirap na nga sila dahil mayorya ng kanilang mga unit ay pawang mga bata na ang namumuno. Wala na yaong mga nagsitanda. Sa tabi na lang ng teatro ng digmaang bayan!

Papaano ngayon ang usaping pangkapayapaan? Kailangang ayusin iyan ng liderato ng CPP-NDF-NPA dahil handa ang gobyernong tumupad sa kasunduan. BALETODO/ED VERZOLA

