IBANG PARAAN NG PAGBABAYAD NG PASAHE SA JEEP

INULAN ng pagpuna ang matagal nang ginagawa ni mamang jeepney driver na matatawag na “distracted driving” nga raw.

Halimbawa ay ang pag-abot ng bayad at pagsusukli sa kanyang mga pasahero.

Delikado raw ito na habang tumatakbo ang jeep ay magbabayad ang pasahero at sinusuklian pa minsan ng driver kung saan titingnan kung magkano ang ibinayad, magbibilang ng sukli, kaya naaalis daw ang concentration sa pagmamaneho.

Pero ito na ang paraan na kinagisnan nating lahat at nakasanayan na natin bilang mga jeepney passenger mula pa noon na kinse sentimos pa ang pasahe hanggang ngayon na P8 na.

Kahit ang ilang UV express ay ganito rin ang kagawian.

Ang tanong, may naging aksidente na ba na ang dahilan ay ang ganitong sistema ng pagbabayad ng pasahe?

May mga balita na dahil sa dami ng batikos ay gagawin daw na requirement na dapat ay may helper o may konduktor na ang mga jeepney.

Sa totoo, may mga gumagawa naman na nito. Minsan nga mga misis pa ng driver ang kanilang konduktor para mabantayan na rin si mister na driver.

Minsan naman mga kaibigan ng driver. Mainam nga siguro ito para hindi “ma-distract” si mamang driver. Ang tanong na naman ay ang implementasyon kung sakali nga na maging requirement ang konduktor.

May mga simpleng suggestion kami sa Lawyers for Commuters Safety and Protection na sa ibang lugar ay ginagawa na at kailangan lang ng kooperasyon ng mga pasahero.

Dapat sa pilahan pa lang ay nagbabayad na ng pasahe para tuloy-tuloy na ang biyahe at hindi na maabala sa kanyang pagmamaneho ang driver.

Kapag “pick and drop” ang jeep, pagsakay pa lang ay dapat magbayad na kaagad ang pasahero at suklian na agad kung kinakailangan.

Dapat masanay na rin na eksaktong pasahe ang ihanda ng pasahero para wala nang suklian.

May suggestion pa rin ng cashless payment na gagamit ng card tulad sa ibang transportasyon.

Mas convenient at mas mabilis at sumasabay sa modernisasyon.

Ang paglalagay ng konduktor bagama’t pwedeng solusyon ay maaring dagdag-gastos pa at bawas kita sa driver na hirap na hirap na kumita sa pamamasada.

Marahil ay ‘di magiging mabigat sa mga pasahero na konting kooperasyon ang gawin para sa kaligtasan ng kanilang biyahe. SIBOL/ATTY. ARIEL ENRILE-INTON

