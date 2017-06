Ilang bahagi ng Metro Manila, mawawalan ng tubig mula June 27-July 2

MAWAWALAN ng suplay ng tubig ang ilang mga barangay sa Quezon City, Malabon, Maynila at Caloocan mula bukas, June 27, hanggang July 2.

Sa inilabas na anunsyo ng Maynilad, mawawalan ng supply ng tubig ang mga sumusunod na lugar sa loob ng ilang oras:

JUNE 27 (11:30 PM) TO 28 (3:00 AM)

CALOOCAN

– Barangay 64, 73, 74 at 176

JUNE 27 (11:00 PM) TO 28 (2:00 AM)

MALABON

– Barangay Longos

JUNE 27 (11:00 PM) to 30 (2:00 AM)

CALOOCAN

– Barangay 65, 66, 69, 73, 74, at 75

JUNE 28 (12:00 AM to 4:00 AM)

QUEZON CITY

– Barangay North Fairview (Fairmont Park Subdivision and Fairville Homes Subdivision)

– Barangay Batasan Hills (Northview II Subdivision)

JUNE 28 (12:00 AM to 4:00 AM)

MANILA

– Area bounded by Lubiran, Magistrado Mapa, Magistrado Araullo, Cordillera

– Barangay 590, 610, 611, 619, at 621

JUNE 28 (10:00) PM to 29 (4:00 AM)

QUEZON CITY

– Barangay Bahay Toro, Talayan, at Sto. Domingo

JUNE 30 (12:00 AM to 4:00AM)

MANILA

– Area Bounded by Quiricada, A. Mendoza, E. Remigio, P. Guevarra, Mayhaligue, Rizal Avenue

– Barangay 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 at 325

JUNE 30 (10:00 PM) to JULY 1 (4:00AM)

QUEZON CITY

– Barangay Paltok

JULY 1 (10:00 PM) TO 2 (4:00 AM)

QUEZON CITY

– Barangay San Antonio

JULY 2 (10:00 PM) to 3 (4:00 AM)

QUEZON CITY

– Barangay Apolonio Samson

Ito’y dahil sa mga maintenance activities na gagawin ng Maynilad para anila mas mapaganda ang kanilang serbisyo sa kanilang mga consumer.

Humingi naman ng paumanhin ang Maynilad sa magiging abala ng kanilang maintenance activities, kaya pinapayuhan na nila ang mga consumers na mag-imbak na ng tubig hangga’t maaga. JOHNNY ARASGA

