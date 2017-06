Insecure kay Erwin Tulfo?

ED LINGAO, a veteran media personality of TV5, literally strike the world of journalism with a surprise!

Paano ba naman hindi maloloka kay Ed ang karamihan sa broadcasters ng malalaking istasyon, e, literal niyang tinira ang kanyang kasamahan sa Kapatid Network na si Erwin Tulfo! Marami tuloy ang nagsasabi kung inggit ba ang nagtulak sa kanya para birahin si Erwin o baka naman nai-insecure lang?

Just for the record, it all started when the hard-hitting broadcast journalist, Erwin, expressed an opinion regarding the controversial interview of Daniel Razon with Sen. Riza Hontiveros. Then all of a sudden, this Lingao used the social media platform in urging TV 5 and Kapisanan ng nga Brodkaster ng Pilipinas (KBP) to suspend Erwin.

What in the world?

Evidently, there is a hint of questionable color with the moves of Lingao.

Una, as a journalist, Lingao should know that everyone is entitled to his own opinion. Hence, Erwin is entitled into one, kahit na hindi ito pumapabor sa point of view ni Ed.

Pangalawa, out of respect with your co-worker, hindi mo dapat gagamitin ang social media para banatan ang kasamahan mo sa isang bahay kapag may gusto kang iparating sa kanya. Lingao should be man enough to talk to Erwin inside their office, para sabihin sa kanya ang ilang mga bagay na gusto mong ideretso sa social media. Talking about work ethics.

Pangatlo, kung talagang gusto ni Lingao na ipasuspinde si Erwin, pagkatapos niya sanang kausapin ang taong gusto niyang ipasibak temporarily ay pwede siyang sumulat formally sa management justifying his reasons. Kung diniretso niya ‘yun sa social media, then, there should be malice behind it. Perhaps, gusto lang niyang mag-solicit ng reaction publicly.

Again, insecurity or jealousy?

‘Yan tuloy ang tanong ng mga netizens na bumalik sa pagmumukha ni Ed pagkatapos niyang magsulat kilometrically, ng kanyang hinaing sa social media. Bukod doon ay nakatikim pa siya ng matitinding banat from Erwin!

Hmmm, we can still remember some years back when we used to work inside the compound of TV5, kung paano umepal at sumipsip si Lingao para lang magpalakas sa kanyang pinopormahang lady broadcaster.

Ang ending, binasted din siya!!! SAY/JOEY SARMIENTO

