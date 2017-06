Isa na namang FPJ movie ang ire-remake ni Coco?

TRUE kaya ang tsika ng aming source na isa ulit Fernando Poe Jr. film ang ire-remake ni Coco Martin pagkatapos nang matagumpay na teleseryeng “Ang Probinsyano” sa ABS-CBN? Ito’y ang “Ang Panday” na planong isali sa Metro Manila Film Festival this year.

Ang susunod na ire-remake raw ni Coco ay ang movie ni FPJ with the Diamond Star Maricel Soriano titled “Batang Quiapo” na ipinalabas noong 1986.

Posible raw na gawin ding pelikula ni Coco ang “Batang Quiapo” tulad ng “Ang Panday.” At sa kasalukuyan, kinakausap na ang ilan sa makakasama ni Coco para sa “Batang Quiapo.”

Ayon pa sa aming source, kabilang sa artistang nakausap na para sa “Batang Quiapo” ay ang dating action star na si Raymart Santiago.

Malaki raw ang chance na tinanggap na ni Raymart ang offer na gawin ang remake ng “Batang Quiapo” with Coco.

Incidentally, si Raymart ang bunsong anak ng batikang direktor na si Pablo Santiago na nagdirek ng “Batang Quiapo” ni FPJ at Maricel noong 1986.

Earlier this year ay natanong na si Coco sa posibilidad na gawin niya ang “Batang Quiapo.” Sinabi ni Coco na naririnig raw niya ang tungkol sa “Batang Quiapo” pero hindi pa raw napag-uusapan ng management ang tungkol dito.

Pero kung mabibigyan daw siya ng pagkakataon, sana raw kahit sa soap opera ay magawa niya. At kung babasbasan siya ng misis ni FPJ na si Susan Roces, sana raw kahit sa pelikula ay magawa niya ang “Batang Quiapo.”

And how true kaya na hindi lang daw “rights” ng mga pelikula ng Action King ang nabili ni Coco kundi pati diumano ang FPJ Building/compound sa bandang Del Monte sa Kyusi.

And so, si Liza Soberano na ang napiling gumanap bilang susunod na “Darna” sa big screen. Pero bago siya lumipad, rarampa muna si Liza sa pagganap niya sa lifestory ng Miss Universe na si Pia Wurtzbach sa tampok na kwento sa “Maalaala Mo Kaya” ngayong Sabado, 8 pm.

At para mas believable na beauty queen si Liza, pinag-training pa raw siya sa beauty camp Aces and Queens for the episode na siya ring nag-train kay Pia nu’ng sumali siya sa Bb. Pilipinas.

We heard, ‘di raw nila tinantanan ni Liza para makuha perfectly ang pagrampa ni Pia on stage that was one of the deciding factors for winning the crown.

Pia’s lifestory on MMK will start when she was nine years old. Lumuwas sila ng kanyang ina na si Cherryl at younger sister na si Sarah from Cagayan de Oro to Manila after her parent’s separation.

Hanggang pasukin niya ang showbiz when she became a teenager. Naalaala pa namin when we attended her press launch ng bago niyang show with Bea Alonzo and Angeline Aguilar, ang “K2BU.” At Pia Romero pa ang kanyang screen name noon.

As we all know, bumongga ang career ni Bea. Thanks to Direk Olive Lamasan nu’ng i-partner siya kay John Lloyd Cruz.

Si Angeline naman ay ipinagpatuloy daw ang pag-aaral ng Fine Arts sa UST at ngayon ay nagsisikap makilala bilang jewelry designer sa New York at naggi-gig din doon bilang part ng bandang Run of Luck.

After “K2BU’ and so-so roles, pumunta ng UK si Pia nu’ng magpakasal ang kanyang ina sa kanyang British boyfriend. Hindi nagtagal, nag-decide rin si Pia na bumalik ng Pilipinas at muling subukin ang swerte sa pag-aartista.

Feeling worthless once again, suko na raw siya but suddenly another door opens. And this is it, the world of beauty pageants.

Kasama rin sa ‘The Pia Wurtzbach Lifestory’ on MMK ang Divine Diva na si ZsaZsa Padilla bling ina ni Pia, Krystal Krooks, Erin Ocampo, Lily Yulosa, Lee O’Brien, Fifth Solomon, Roider Camanag, Hanna Ledesma, Michelle Vito as Bea Alonzo and Heaven Peralejo as Angeline Aguilar sa direksyon ni Nuel Naval. SWAK NA SWAK/JULIE BONIFACIO

