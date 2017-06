Kay daling umakyat sa ulo ang konting tagumpay!

IBINAHAGI ni Miss Universe 4th runner-up 2010 na si Venus Raj na ngayo’y may bago na siyang titulo pagkapagtapos niya ng kanyang master’s degree sa Community Development sa Unibersidad ng Pilipinas.

Sa Instagram post ni Venus: “To those who became instruments in making this journey possible, from the bottom of my heart, thank you. I can never boast of this moment, this is all by the grace of God.”

Dagdag pa niya: “Sa lahat ng magsisipagtapos, let us still consider ourselves students of this life. Never stop learning. When we stop learning, we stop growing. There are far more lessons that we have to discover. Don’t be afraid of the process, God is with you. #GodIsFaithful #HeIsAble #InMyWeaknessHeIsStrong”

***

ISA sa naging matinee idol noong Dekada ’90 at nagpakilig sa maraming kababaihan at nagpahanga sa kaniyang husay sa pag-arte ang dating actor-host at miyembro ng “The Gwapings” na si Jao Mapa, Jose Vicente P. Mapa III sa tunay na buhay.

Kamakailan ay nagpost ng throwback na larawan ang dating aktor sa kanyang Instagram account. Namiss niya siguro ang kanyang mga kasabayan sa industriya tulad nina Mark Anthony Fernandez, Jomari Yllana at Eric Fractuoso.

Matatandaang naging regular noon sa TV shows si Jao tulad ng “Palibhasa Lalake,” “Guwapings Live,” “Ang TV,” “Eat Bulaga” at “ASAP.” Una siyang nag-starring sa pelikulang “Pare Ko”noong 1995 at naging bahagi ng maraming pelikula at shows.

Taong 2000 nang pansamantalang tumigil si Jao sa showbiz upang ipagpatuloy ang kaniyang pag-aaral sa University of Santo Tomas.

Doon ay nagtapos siya sa kursong Fine Arts, Major in Advertising at isa na rin siyang matagumpay na pintor.

Si Cecille ang nakabihag ng puso ni Jao, sila’y nagpakasal at nabiyayaan ng tatlong anak; ito’y sina Benjamin, Caleb, at Amber Marie.

Sa ngayon very visible na naman ang actor dahil kaliwat kanan ang mga projects niya sa mga tv guestings ganun din sa mga pelikula at indies movies katunayan isa sa mga pinagmamalaki niya nagawa ang katatapos lang niya na pelikulang “New Generation Heroes” sa direksyon ni Anthony Hernandez. Isa si Jao sa main cast ng nasabing pelikula kasama rin niya sina Aiko Melendez, Anita Linda, Gloria Sevilla, Joyce Peras, Dexter Doria, Debraliz, Alecra Montalla, Rob Sy, JM del rosario, Alvin Nacasi at marami pang iba.

***

NAGPAHAYAG ng pagsuporta si Sharon Cuneta kay Liza Soberano na napili bilang bagong Darna.

Aniya: “I’m very, very happy na siya ang bagong Darna. Bagay na bagay sa kanya.”

Matatandaang taong 1986 ay gumanap din bilang Darna si Sharon sa pelikulang “Captain Barbel.”

Kamakailan sa episode ng ‘Magandang Buhay’, sinabi ni Sharon na siya’y masaya para kay Liza. Giit pa ng The Voice coach, talaga namang bagay na bagay kay Liza ang karakter.

Inamin din ni Sharon na lubos ang kaniyang paghanga kay Liza kaya naman hindi nito napigilan ang sarili na magpa-picture kasama ang actress. Ito’y kanyang ibinahagi sa social media matapos maipaalam sa madla na si Liza na ang bagong gaganap bilang Darna noong isang linggo.

“Sobrang naging favorite ko si Liza. Nakita ko siya the other night sa baba. Talagang kilig na kilig ako. Galing kami sa taping sa ‘The Voice,’ tapos pauwi na kami pareho. Sabi nung isa, ‘Ma’am, ma’am si Liza po.’ Sabi ko, ‘Nasaan?’ ‘Hi Liza,’ tapos hinag ko. ‘Nice to meet you.’ Tapos pabalik na ako ng kotse, ‘di ko natiis. ‘Yaya dali cellphone.’ Tapos, ‘Can I have a picture with you?’” Kwento pa ni Sharon.

Nais din ni Sharon na makasama sa pelikula o sa telebisyon si Liza kasi naniwala daw siya sa talento ng bagong Darna. ‘Yun nah!

***

NALOKA ang isang beteranang actress sa isang starlet manager dahil tinalakan daw at tinarayan siya nito ng minsan ay nag-inquire raw siya para sa isang show. Kwento ng beteranang actress, nag-inquire raw siya sa starlet na manager para sa alaga nitong award-winning actor na baguhan. More than 10 times raw ang singil sa kanya para sa talent fee ng alaga nito considering na benefit show ito.

Dahil dito, binibigay nung artista ang telepone number ng kanyang talent manager para ipaalam siya sa nasabing show. Laking gulat na lang daw ng betaranang actress sa naging presyo ng starlet manager with matching talak na “Kumuha ka ng sarili mong artista at mag-build-up ka, Sobrang plastikada ka!” sabi sa text ng starlet manager.

Very kool lang si betaranang actress sa naging reaksyon nitong starlet manager kasi ayaw daw niyang patulan pa ito dahil baka sumikat pa. Advise lang niya sa nasabing manager, isang malaking gudluck na lang sa kanya!

Mabilis naman yatang umakyat sa ulo nitong baguhang talent manager na ‘to na feeling yata niya ay sikat na sikat na ang kanyang alaga dahil nagkaroon na ito ng award? Darling marami pang kakaining bigas ang alaga mo. Ganun din ikaw kaya dapat marunong kang rumespeto sa mga seniors actors. Otherwise, hindi ka tatagal sa larangang ito. Saglit lang, tsugi na kayo ng alaga mo. Hahahaha! ‘Wag kang masyadong magyabang dahil hindi pa sikat ang alaga mo.

Ang beteranang aktres ay galing sa angkan ng mga artista na aktibong muli sa telebisyon at pelikula, samantalang ang baguhan talent manager ay kapapanalo lang ng kanyang alaga sa isang award winning bodies. ‘Yun nah! SABEEEEE!/TROY CATAN

