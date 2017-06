Kris, totoo bang extra lang sa Hollywood movie?

BONGGA ang naging venue ng 7th month birthday celebration ng anak nina Robin Padilla at Mariel Rodriquez na si Isabella. Sa isang beach lang naman sa Netherland ito ginawa.

Sa video na ibinahagi ni Robin sa Instagram, nagpunta sila sa Castricum, Netherland para magbakasyon at nagpasalamat siya sa mga tao naging bahagi ng kanilang biyahe sa naturang bansa.

Sinabi naman ni Mariel na nakalimutan niyang bilhan ng cakes ang anak. Dito na umiral ang pagiging creative ni Robin para gawan nang paraan na magkaroon ng cake ang birthday ng kanilang anak.

Pinagsama-sama ni Robin ang lahat ng kanilang baon sa beach para magmukhang cake.

“Happy 7th months my love!!! We went to the beach for the first time and with all the stuff we bought, mommy forgot to buy cake so dad put together all the stuff we had and made her “cake”. Isabella loved it,” ang naging caption ni Mariel sa larawan ng anak na masayang-masaya sa kanyang cake.

Sa isang post naman ni Robin, binati rin nito ang kaisa-isang anak na lalaki na si Ali sa kanyang 11th birthday.

Nasa pangangalaga si Ali ng ex-wife ni Robin na si Liezel Sycangco.

Kung hindi kami nagkakamali ay nahihilig din daw si Ali sa showbiz at gustong sundan ang yapak ng ama na maging isang sikat din na action star balang araw.

***

Sa kanyang post sa Instagram, inialay ni Kris Aquino sa mga magulang na sina former Senator Benigno Aquino at former President Cory Aquino ang pagdiriwang ng Father`s Day.

Hindi naiwasan ni Kris na mag-senti sa kanyang post. She recalled those times na buhay pa ang kanyang mga magulang.

“Pahintulutan nyo po ako na ialay itong post na `to sa mga magulang ko…

“Until her death in 2009, my Mom was really both Mom & Dad to me because I was only a year old when my Dad was imprisoned during Martial Law & I was 12-years old when he was assassinated.

“Before he died, sobrang na proud ang Dad dahil na interview ako sa local Boston news habang nakapila kami para makanood sa opening day ng Return of the Jedi,” post ni Kris.

Ayon pa kay Kris na kasalukuyang nasa Singapore at nagsu-shoot ng kanyang Hollywood film, alam daw niya nakangiti ang kanyang mommy sa langit dahil sa kanyang bagong proyekto.

Pero how true na isang extra lang daw ang role ni Kris sa kanyang Hollywood films na Crazy Rich Asians na pinagbibidahan daw ng mga Asian actor na sina Henry Golding, Constance Wu, Chris Pang, Michelle Yeoh, atbp.

Ayon sa isang nakasaksi raw sa shooting sa Singapore ay wala raw diumanong dialoque si Kris sa mga eksenang kinunan sa isang simbahan na kung saan may wedding scene.

Nakasuot daw ng bonggang-bonggang yellow gown si Kris na gawa ni Michael Cinco.

Dahil isang extra lang daw ang role ay wala rin raw sariling tent si Kris kaya habang nagsu-shooting ay sa isang restaurant lang nakabantay ang kanyang mga kasama.

Tapos na rin raw ang mga eksena ni Kris kaya posibleng pabalik na ng bansa ang binsangang Queen of All Media.

Totoo kaya na isang extra lang ang naging role ni Kris sa Hollywood film na ginagawa niya ngayon? TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

