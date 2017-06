ANG kuko ng terorismo ay nagparamdam na sa Marawi City kung saan nagbabakbakan ang puwersa ng gobyerno at ang Maute group, na suportado ng kinatatakutang Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Sa simula ay itinanggi ng mga pinuno ng militar na may bahagi ang ISIS sa kaguluhang ginawa ng Maute group.

Sa halip ay isinisi nila ito sa mga teroristang lokal na gumagaya umano sa kalupitan ng ISIS sa paghahasik ng lagim sa mga mamamayan upang sila ay kilalanin at makakuha ng pondo mula sa grupo.

Pero kabilang sa unang 33 terorista mula sa Maute group na napaslang ng puwersa ng gobyerno sa Marawi ang siyam na dayuhan na galing umano sa Malaysia, Indonesia, India, Chechnya, Morocco at Saudi Arabia.

Ibinunyag ni Rohan Gunaratna, isang security expert sa Singapore’s S. Rajaratnam School of International Studies na ang Pilipinas ay hinuhubog ng ISIS upang maging isa sa marami nitong sentro ng terorismo sa rehiyon.

Ipinaliwanag ni Gunaratna na magpapahayag ang mga teroristang lokal na nakiisa sila sa ISIS at kikilalanin sila ng grupo.

Gagamit sila ng bandera at slogan ng ISIS, magsasagawa ng pananalakay sa estilo ng ISIS at susundin ang alituntunin nito upang mapagtibay ang kanilang presensya sa bansa.

Ito ang pamamaraan ng ISIS upang mapalawak ang kanilang koneksyon sa mga grupo sa Asya.

Pinopondohan at hinihimok ng ISIS ang mga dayuhang jihadist na magpunta sa Pilipinas.

Si Abu Naila ng Belize ay napatay rito noong Enero. Ganito rin ang kapalarang sinapit ni Qatab mula Morocco noong isang taon.

Iniulat ng Reuters na ayon sa Philippine Intelligence Sources, 40 sa 400 hanggang 500 terorista na sumalakay sa Marawi City noong Mayo 23 ay Malaysians, Indonesians, tig-isang Pakistani, Saudi, Yemeni, Chechen, Moroccan, Indian at isang may Turkish passport.

Matapos mag-aral sa abroad, ang magkapatid na Omarkhayam at Abdullah Maute ay bumalik sa bansa at binuo ang Khilafah Islamiyah Mindanao (KIM) na kasama si Zulkifli bin Hir alyas “Marwan”.

Pero binuwag ang KIM nang mapaslang si Marwan matapos salakayin ng mga pulis ang Mamasapano, Maguindanao noong 2015.

Sumumpa ng katapatan ang Maute group sa pinuno ng ISIS na si Abu Bakr Al-Baghdadi, at nakiisa kay Isnilon Hapilon na itinalagang pinuno ng ISIS sa Pilipinas. Plinano at isinagawa nila ang pagsalakay sa Marawi.

Ngayong may mga dayuhang pumapasok at pinalalakas ang Maute group na suportado ng ISIS, dapat matuldukan ang terorismo sa lalong madaling panahon bago ito maging mabigat na banta sa bansa at buong rehiyon.

* * *

SHORT BURSTS. Para sa mga komento o reaksyon, mag-email sa firingline@ymail.com o mag-tweet sa @Side_View. FIRING LINE/ROBERT ROQUE, JR.

loading...