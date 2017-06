Liderato ng Maute, pabagsak na

PABAGSAK na ang liderato ng Maute terrorist group sa Marawi City conflict, ayon sa pahayag kaninang Lunes ng umaga ng Philippine military.

Sinabi ni Task Force Marawi spokesperson Lt. Col. Jo-ar Herrera sa isang press briefing tungkol sa pinakahuling balita sa magulong lungsod, ang tagumpay ng tropa ng pamahalaan ngayon ay hindi na mapipigilan dahil ang local terrorist group Maute at kanilang mga kasabwat ay nauubusan na ng mga magdirigma at iba pang resources.

Isa aniya sa manipestasyon ng tiyak na tagumpay ng military ay pagbagsak ng liderato ng mga terorista sa loob ng conflict zone.

“We have validated reports there are leadership problems inside. They also lack ammunition,” pahayag ni Herrera.

Ilan lamang aniya sa kinakaharap na problema ng mga enemy forces ay ang kahandaang abandonahin ng ilan sa mga Islamist militants ang battlefield dahil aniya sa kanilang lumiliit na defensive zone sanhi ng pag-usad ng government troops.

Kinakaharap din umanong problema ng mga terorista ay kakulangan ng kagamitan at pagkasira ng kanilang komunikasyon.

“There is the issue of money, the issue of decision making. Some of them, especially those other groups, would like already to get away from the battle zone. Gusto na nilang lumayas. However, there are some troops who wanted to stay behind to hold their positions,” pahayag nito.

Sinabi ni Herrera na patuloy na umuusad ang government troops sa mga lugar na haggang ngayon ay pinagkukutaan ng Islamist militants. May 86 na gusali na ang nabawi ng militar na dating pinaglulungaan ng terorista.

Ang tangi aniyang humaharang sa government troops para mapalaya ang Marawi mula sa Islamist militants ay ang presensya ng planted bombs at iba pang bomba sa battle zone, at maging ang naipit na residente at hostages. BOBBY TICZON

