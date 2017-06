London terror attacks, 6 dedo, 30 sugatan

ANIM ang patay habang 30 naman ang sugatan sa dalawang terror attacks sa central London matapos araruhin ng isang van ang ilang mga sibilyan sa may London bridge at pananaksak sa may Borough Market.

Napatay din ng awtoridad ang tatlong attackers.

“At this stage, we believe that six people have died in addition to the three attackers shot dead by police,” pahayag ni Assistant Commissioner Mark Rowley.

Inilagay na sa lockdwon ang London Bridge at maging ang bahagi ng Borough market.

Bandang ala-1:30 ng madaling-araw nang apat na controlled explosions ang isinagawa ng mga suspek malapit sa London Bridge Street.

Pangungunahan naman ni Prime Minister Theresa May ang isang emergency cobra meeting ngayong Linggo ng umaga.

Pahayag ni May, “I can confirm that the terrible incident in London is being treated as a potential act of terrorism.”

Itinanggi naman ng awtoridad na may kaugnayan sa London Bridge at Borough Market terror incidents ang insidenteng pananaksak sa Vauxhall.

Ang insidente sa London Bridge at Borough Market ay pangatlong pag-atakeng naranasan ng United Kingdom.

Inaalam pa ng Department of Foreign Affairs (DFA) kung may nadanay na mga Pinoy sa insidente. BOBBY TICZON

