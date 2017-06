Luis at Jessy, nag-overnight sa isang 5-star hotel!

ISANG taon na ang relasyon nina Luis Manzano at Jessy Mendiola at ito ay kanilang ipinagdiwang sa pamamagitan ng overnight date at bonding sa Solaire Hotel.

Napuno ng kilig ang mga shots nina Luis at Jessy sa kani-kanilang Instagram account, tulad ng reaksyon nila sa dinner date sa naturang 5-star hotel.

Ipinost ni Luis ang larawan kung saan sila magkaharap ni Jessy at magkadikit ang kanilang mga ilong.

“Happy anniversary to you Wowow. Thank you for leaving a smile on my face after a year and looking forward to many more. Your strength day in and day out never fails to impress me and amazing would be an understatement to describe you,” say ni Luis.

Sinagot naman agad ito ni Jessy sa kanyang IG account ng halakhak at para sa actress ay mapalad siyang babae sa pagkakaroon ng isang Luis Manzano sa kanyang buhay.

“Happy anniversary my love! Thank you for coming into my life and making me laugh everyday. I am indeed such a lucky girl. One year has gone by and here I am falling in love with you more every single day,” say ni Jessy.

Para kay Jessy ay si Luis na ang gusto niyang makasama habambuhay.

“Here’s to one year and forever…,” pahabol pa ni Jessy.

***

Ikinagulat ni Karla Estrada, ang balitang tatakbo siyang mayor sa Tacloban sa susunod na election. Sa dami raw ng ginagawa niya ngayon ay wala siyang time para pasukin ang pulitika.

Bukod pa kasi sa pag-aalaga niya sa kaniyang mga anak, kabilang na si Daniel Padilla, napanonood pa si Karla sa weekday TV show niyang Magandang Buhay, kung saan kasama niya sina Jolina Magdangal at Melai Cantiveros.

Napanonood din siya paminsan-minsan sa Tawag ng Tanghalan segment ng It`s Showtime bilang isa sa mga galanteng hurado.

Kadalasan kasi tinutupad ni Karla ang isa sa wish ng nagiging contestant ng naturang singing contest, kesehodang gagastos siya ng malaki ay walang problema. Basta ang importante ay mabigay niya ang wish ng contestant.

Balita pa na ibabalik sa ere ang kanilang comedy show ni Bayani Agbayani na Funny Ka Pare Ko.

Going back sa balitang pagtakbo ni Karla sa Tacloban bilang mayor na itinanggi na nga nito, si Cristina Gonzales-Romualdez ang current mayor ng Tacloban ang makakalaban niya.

Anyway, masyadong maaga pa para pag-usapan ang pagpasok ni Karla sa pulitika. Who knows, pwedeng magbago ang lahat kapag malapit na ang election.

***

Dapat lang na magdiwang ang mga tao nasa likod ng La Luna Sangre dahil sobrang lakas ng rating ng serye.

Sa first airing lang ng serye ay nakakuha ng ito mataas na rating. Kaya asahan na mas lalong tataas pa ang rating nito dahil nasimulan ng maganda at sinubaybayan ng mga televiewers.

Congrats sa production staff at kay direk Cathy Garcia Molina. Pero may naririnig kaming puna na tila kulang pa raw sa emote si Richard Gutierrez na gumaganap na bampira sa La Luna Sangre.

Marami ang naaliw at natutuwa sa role ni Daniel Padilla bilang isang driver ng jeep. At kinainisan naman ang character ni Ina Raymundo dahil ito ang nagsabi kung saan makikita ang pamilya nina John Lloyd at Angel Locsin. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

