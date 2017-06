MAGTULUNGAN LABAN SA MGA TERORISTA KAHIT SAAN

NAKALULUSOT ang mga terorista mula sa Marawi City at nagtutungo ang mga ito sa iba’t ibang lugar sa bansa.

May mga dayuhan ding terorista na nakararating sa mahal kong Pinas sa pamamagitan ng dagat at himapapawid.

Kaya dapat na magbantay ang lahat para mapigilan ang paghahasik nila ng gulo at lagim sa ating bansa.

GALING MARAWI

Nakalulusot ang mga galing Marawi sa iba’t ibang paraan.

Nakikihalo sila sa daloy ng mga evacuee palabas ng lungsod at patungo sa mga paligid na lugar.

‘Yung iba, nagpapabago ng anyo upang hindi sila makilala sa pamamagitan ng mga litratong pinalalabas ng mga awtoridad.

Ang iba naman ay gumagamit ng mga identification card o ID na peke.

Maaaring tunay rin ang kanilang ID at may kasabwat ang mga ito na awtorisadong mag-isyu ng ID.

Lahat ng ito ay napag-alaman mula sa mga nahuhuling miyembro ng Maute at Abu Sayyaf Group na nagsanib para buuin ang puwersang Islamic State of Iraq and Syria sa Pilipinas.

GALING ABROAD

May mga dayuhan namang pumupunta sa Pilipinas para sumali sa mga grupong ISIS.

Napatunayan ito sa pamamagitan ng mga taga-Saudi Arabia, Yemen, Indonesia, Malaysia, Singapore, Morocco, Chechnya at Pakistan na napatay ng mga pwersa ng gobyerno.

Maaari umanong mayroon pang ibang napatay na subalit hindi pa nakikilala ng pamahalaan.

Ang pagdating ng mga ito ay gamit ang relihiyong Muslim bilang mga preacher o estudyante kaya.

Sinasamantala ng mga terorista ang pag-welcome natin sa kahit sino na darating sa bansa.

At nang dumating ang Ramadan na ilang araw na lang, eh, matatapos, sinamantala ng mga teroristang dayuhan ang pagparito sa Pinas sa ngalan ng pakikiisa sa selebrasyon ng Ramadan.

At nangyari ngang planado pala ang pananakop sa Marawi City bilang bahagi ng caliphat ng ISIS na gustong magtayo ng kapangyarihan sa Asia, lalo na sa Pinas, Malaysia at Indonesia.

DAGAT AT HIMPAPAWID

Sinasabing marami ang gumamit ng backdor o paglanding sa Mindanao mula sa ibang bansa.

May gumamit ng mga barko, pumpboat at iba pang sasakyang pangkaragatan na gamit sa pagitan ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas.

Maaaring sumakay rin ang mga ito sa eroplano na naglanding sa iba’t ibang parte ng Mindanao.

‘Yung iba, sumakay ng eroplano at bumaba sa ating mga paliparan na nasa labas ng Mindanao gaya ng Ninoy Aquino International Airport.

May mga nahuli ngang nagtangkang lumabas din ng bansa sa pamamagitan ng NAIA.

ARMADO

Mababangis ang mga ISIS at karaniwang binibiktima ang mga inosenteng sibilyan.

Kung hindi gagamit ang mga ito ng mga bomba at baril, naririyan ang mga sasakyang gamit sa pang-araro sa mga sibilyan at iba pang paraan.

Ukol sa bomba, mga Bro, nakukumbert nilang bomba ang mga rice cooker, tubo ng tubig at laptop.

Pero ang taktika nila pag-awayin ang mga Kristiyano at Muslim ang isang matinding paraan.

Sa ibang salita, mga Bro, kapag nakapatay ang mga Kristiyano ng mga teroristang Muslim, inaasahan ng mga terorista na sasali ang kanilang mga kamag-anak at ka-Muslim na sumali rin sa gulo at ginagatungan ang mga ito na maglunsad ng jihad.

‘Yung bang === religious war na mahigpit na itinuturo na pupunta sa langit ang mga terorista kung mapatay sila ng mga Kristiyano o ka-Muslim din nila na hindi nila kapanalig.

ARMADO RIN

Sa ngayon, ngipin sa ngipin at mata sa mata talaga ang itatapat na laban ng mga kinauukulan sa mga terorista.

Kaya huwag na kayong magtaka, mga Bro, kung armado ng matataas na kalibre ng baril ang mga nagroronda sa ating mga paliparan, pier at terminal ng mga bus.

Dati-rati ay mga security guard lang ang nakikita natin sa mga paliparan, pier at bus terminals ngunit ngayon ay may mga pulis at sundalo na naka-full battle gear o kahit papano ay may malalakas ng armas.

Mas magandang malaman ng mga terorista na handang-handa ang mga awtoridad kaysa isipin ng mga ito kayang-kaya nilang lupigin ang mga pwersa ng gobyerno kahit sa isang pitik lang ng kanilang mga daliri.

TUMULONG

Hindi madaling labanan nang solo ng mga sundalo at pulis natin ang mga terorista.

Lalo na kung gamit-gamit ng mga terorista ang mga sibilyan na cover o panangga o kinakasama para pagtaguan at lunsaran mga atake.

Kaya dapat maging alerto tayong sibilyan sa paglapit sa atin ng mga terorista at magandang bagay na kung maituro natin sila para mahuli at madurog.

