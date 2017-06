Maintainer ng drug den, patay sa parak

PATAY ang isang hinihinalang maintainer ng drug den matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Caloocan City kagabi.

Kinilala ni Caloocan police chief S/Supt. Chito Bersaluna ang nasawing suspek sa alyas “Jerome Bala”, may tattoo na “Jerome Bondco” sa kaliwang braso, ng 10 Bintongan St. sa nasabing lungsod.

Ayon kay Bersaluna, dakong 8:00 ng gabi nang rumesponde ang mga tauhan ng Police Community Precinct (PCP) 2 matapos makatangggap ng tawag mula sa concerned citizen hinggil sa nagaganap na pot session sa umano’y drug den sa Bontogon St. malapit sa kanto Libis Espina St.

Pagdating sa naturang lugar ay napansin ni Bala at kanyang mga kasama ang mga pulis kaya mabilis na nagpulasan ang mga ito sa magkakahiwalay na direksyon na naging dahilan upang habulin ng mga operatiba.

Pumasok at nagtago sa loob ng kanyang bahay si Bala at sa halip na sumuko ay bumunot ito ng baril at pinaputukan sina PO1 Richard Inding at PO1 Allan Teca na gumanti naman ng putok na naging dahilan ng kamatayan ng suspek matapos tamaan ng bala sa katawan.

Narekober ng pulisya ang kalibre .38 revolver, bag na naglalaman ng tatlong sachet ng shabu at drug paraphernalia sa pinangyarihan ng insidente. RENE MANAHAN

