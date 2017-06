Malakanyang, ayaw makisawsaw sa problema ng BPI

AYAW makisawsaw ng Malakanyang sa problemang kinasasangkutan ngayon ng Bank of the Philippine Islands (BPI).

No comment si Presidential spokesperson Ernesto Abella sa usaping ito at hayaan na lamang aniya na resolbahin ng BPI ang kanilang problema.

Humingi naman ng paumanhin ang BPI sa nangyaring aberya sa Sistema ng bangko.

“Due to an internal data processing error, some clients may have seen their accounts debited twice or credited twice for a past transaction. We are currently correcting the mispostings. We apologize for the inconvenience that this may have caused,” ayon sa BPI.

Nagkaroon ng problema ang sistema ng BPI at maraming kliyente nito ang nag-report na nabawasan ang pera sa kanilang accounts.

Bumaha sa social media ang reklamo ng mga kliyente ng BPI hinggil sa unauthorized transactions. KRIS JOSE

