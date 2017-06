MARAMING SALAMAT, MERALCO

MALAMANG na matutuwa ang mga residente ng Metro Manila sa magandang ibabalita ko batay sa anunsyo ng Meralco na magbababa ng singil sa kuryente.

Hindi raw matatapos itong Hunyo ay magbababa ang Meralco ng aabot sa P1.43 kada kilowatt per hour (kWh) para sa residential household.

Noong Mayo lang, nagbaba rin ang Meralco ng mahigit sa P0.29 kada kWh kaya asahan na ang refund ng ibang mga kostumer nito.

Kung kukwentahin natin ang kabuuang halaga, umabot na sa P9.60 per kWh ang kuryente noong nakaraang buwan subalit bumagsak ito sa P8.17 per kWh.

Mantakin ninyo, itong buwan pa lamang ng Hunyo ay pangalawa sa pinakamababang naging singil ng Meralco mula noong December 2009. Sino ang hindi matutuwa niyan?

Hehehe!

Maging ang manufacturing sektor ay hindi magkamayaw sa tuwa dahil ito na ‘yung pagkakataon nila para maging produktibo kaya sinasamantala nila ang mababang singil upang lumago ang kanilang kita.

Alam ba ninyo, ang pagbaba ng singil ay katumbas ng halagang P285 na kabawasan sa kabuuang singil sa isang ordinaryong residente na komukonsumo ng mahigit sa 200 kWh sa buwan ng Hunyo?

Ang mababang singil ngayong Hunyo ay dulot ng refund ng over-recovery sa pass-through charges mula January 2014 – December 2016 na aabot sa halagang P6.9-bilyon.

Ang Meralco refund ay inaprubahan ng Energy Regulatory Commission noong May 11, 2017 at ipatutupad ito mula Hunyo hanggang Agosto 2017.

Dulot din ng pagbaba sa singil ang bumababang generation charge, mababang generation cost dahil sa epektibong pagpapatakbo ng IPPs at PSAs, at mababang WESM charges.

“Overall generation charge decreased this June by P1.0253 per kWh, from P4.8839 per kWh in May to P3.8586per kWh for this month. Contributing to the decrease are the P0.59per kWh decrease in the cost of power sourced from IPPs, the P1.25 per kWh decrease in power sourced from WESM, and the P0.04per kWh decrease in PSA prices,” ayon pa sa Meralco.

MAY PARA KAY KORONEL KAYA PADER

Ala, e, ang tibay ng pa-lotteng ni Willy Bukbok sa Nasugbu, Batangas kahit na mahigpit ang pinatutupad na kampanya sa iligal na pasugalan.

Ang katwiran ni Willie B ay nagbibigay siya para kay Region 4-A R2 chief Col. Mangapas ng I.N.T. Hayun naman pala, e. Totoo ba ito, koronel?

oOo

Anomang puna o reklamo i-text sa 09189274764,09266719269 o i-email sa juandesabog@yahoo.com. JUAN DE SABOG/JOHNNY MAGALONA

loading...