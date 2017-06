MARAWI IBABANGON NI DIGONG

MATAGAL na rin ang nagaganap na kaguluhan sa Marawi City dahil sa ginawang pag-atake ng mga miyembro ng Maute at Abu Sayyaf Groups na sinasabing may kaugnayan sa teroristang ISIS. Marami na rin sa mga sundalo at pulis ang namamatay at nasusugatan.

Maging ang mga sibilyan ay hindi pinatatawad ng mga terorista dahil kapag may nakita ang mga ito o kaya’y nakasalubong, lalo na ang isang Kristiyano ay tiyak na pagbabarilin ito hanggang sa mamatay.

Marami na ring kabahayan at mga ari-arian ang nasira dahil sa kaguluhan, kabilang na ang mga sinusunog ng mga terorista upang malansi ng mga ito ang mga sundalo na humahabol sa kanila.

Ilang negosyo na rin ang nalugi dahil sa kaguluhan at hindi na alam ng mga kababayan nating apektado sa labanan kung paano sila babangon kapag natapos na ang nagaganap na karahasan sa kanilang lugar.

Nang nagsisimula pa lamang ang kaguluhan, abalang-abala na ang iba’t ibang ahensya ng gobyerno sa kanilang mga trabaho para mabigyan ng sapat na tulong ang mga apektado ng labanan.

Isa-isang inaalis ng tropa ng gobyerno ang mga sibilyan na naiipit sa kaguluhan, kahit na delikado ay sinusuong ng mga ito para lamang mailigtas nang buhay ang mga kababayan nating hindi makaalis sa kanilang mga bahay dahil sa kabi-kabilang putukan.

Kabi-kabila na rin ang plano ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kung paano maibabalik sa ayos ang buhay ng mga naapektuhan mga residente habang abala rin ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga nananatili sa evacuation centers.

Bagama’t hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang kaguluhan sa Marawi City ay isa lang ang maaaring asahan ng mga residente, ito ay ang muling ibabangon ni Pangulong Duterte ang kanilang kabuhayan.

Hindi rin titigil ang gobyerno hanggang hindi nauubos ang mga miyembro ng Maute at Abu Sayyaf Group nang sa gayon ay hindi na muli pang makapanggulo ang mga ito sa iba’t ibang lugar sa Mindanao at iba pang karatig na lalawigan.

Magtiwala lang tayo kay Pangulong Duterte dahil hindi ito titigil hanggang hindi naibabangon ang kabuhayan ng mga kababayan nating naapektuhan ng nagaganap na kaguluhan sa Marawi City. ALINGAWNGAW/ALVIN FELICIANO

loading...