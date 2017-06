Maute patriarch ibabalik sa Davao

POSIBLENG ibalik sa Davao City mula Metro Manila ang pamilyang Maute kung hindi agad maaprubahan ang inihaing petisyon sa korte sa lunsod para hilingin na ilipat ang pagdinig sa kaso ni Cayamora Maute, ikalawang asawa nitong si Kongan Alfonso Balawag, anak na si Norjanna at asawa nitong si Benzar Ali Tingao mula sa Davao.

Nabatid na ang awtoridad ng Davao ang may hurisdiksyon sa kaso dahil sila ang nakahuli sa itinuturong utak umano ng paghahasik ng terorismo ng mga Maute.

Kung maaalala, naaresto si Cayamora at pamilya nito sa checkpoint sa Sirawan Toril sa siyudad at agad kinustodiya ng Davao City Police Office (DCPO) bago nilipat sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City.

Una nang kinumpirma ni Imee Besira-Mabale, Prosecutor III, na nasampahan na nila ng kasong illegal possession of firearms at illegal possession of explosives si Cayamora at parehong kaso rin sa asawa nitong si Kongan Alfonso, Norjanna at Banzar Ali Tingao na sinasabing mga accomplice o tumulong para makatakas ang itinuturong patriach ng mga Maute.

Inilipat sila sa Metro Manila dahil sa pangamba na i-rescue ng kanyang mga kasamahan dahil walang ligtas na detention cell ang siyudad para sa kanila.

Sinabi naman ni P/Insp. Maria Theresita Gaspan, tagapagsalita ng Davao City Police Office (DCPO), nakahanda silang magpatupad ng mas mahigpit na seguridad kung sa Davao isasagawa ang pagdinig sa kaso.

Ngunit kanila munang aasikasuhin ang paghain ng mosyon para sa Manila na lamang isasagawa ang pagdinig sa kaso. BOBBY TICZON

