Maynila protektado sa anumang gulo – Erap

PROTEKTADO ang lungsod sa anomang kaguluhan tulad ng insidenteng nangyari sa Resorts World Manila (RWM) na ikinamatay ng 38 katao.

Ito ang tiniyak ni Manila Mayor Joseph “Erap” Estrada sa ginanap na media presentation ng 30 kandidata ng Miss Manila 2017 sa Manila Hotel.

Bagama’t mahirap aniyang hulaan kung may magaganap na pag-atake, handa naman palagi ang 4,600 kapulisan ng Manila Police District (MPD).

“Let’s just hope and pray. But rest assured that Manila is well-protected. Our police force is always on alert 24/7,” pahayag ni Estrada sa media.

Ilang oras lang matapos kubkubin ng mga Islamist militants ang Marawi City noong Mayo 23, agad inatasan ni Estrada ang MPD na higpitan pa ang seguridad sa lungsod.

Agad pinaligiran ng MPD ang Malacañang ng security checkpoints at 24-hour patrols habang mahigpit ding binantayan ang mga pangunahing government installations at commercial districts sa lungsod.

Hanggang kasalukuyan ay nasa full-alert status pa rin ang MPD, ayon kay Estrada.

Bukod pa rito, pinaplantsa na umano ng MPD ang pakikipag-ugnayan nito sa mga security officers ng malalaking establisyimento sa lungsod upang mapigilan ang anomang insidente tulad ng nangyari sa Resorts World Manila, dagdag pa ng alkalde.

Kamakailan lang ay bumili muli si Estrada ng P20-milyong halaga ng mga bagong sandata upang palakasin pa ang kakayahan ng MPD na labanan ang kriminalidad sa lungsod.

Sa gaganaping Grand Coronation Night ng Miss Manila 2017, sinabi ni Estrada na nakikipag-ugnayan na si MPD director C/Supt. Joel Coronel sa mga pageant organizer, security units ng Philippine International Convention Center (PICC) at sa Pasay City police para sa seguridad nito.

Ang Miss Manila 2017 ang highlight ng isang linggong selebrasyon ng ika-446 taong Araw ng Maynila sa Hunyo 24. Binalik ito ni Estrada nitong 2013 upang aniya’y mapalakas lalo ang turismo sa lungsod at maibalik ang dating ganda nito. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

