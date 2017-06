MAYOR OCA, TIWALANG HINDI AABUSUHIN NG PANGULO ANG ML

ISA at una itong si Caloocan City Mayor Oscar ‘Oca’ Malapitan sa pag-ayon sa ginawang pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng Martial Law sa buong Mindanao dahil sa terorismo na hanggang ngayon ay nagaganap at pinangungunahan ng teroristang Maute Group.

Malaki ang paniniwala ni Mayor Oca na hindi aabusuhin ng Punong Ehekutibo ang kanyang ginawang pagdedeklara ng Martial Law sa Mindanao.

Paliwanag pa ni Mayor Oca, ibang-iba ang Martial Law noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos dahil nakabatay ito sa 1935 Constitution kumpara sa ginawang aksyon ng Pangulong Duterte na nakaangkla sa 1987 Constitution.

“Sa Martial Law ni Marcos kinakailangang mayroong rebelyon o kaya invasion na nagaganap at kapag napapansin na nito na delikado na ang sitwasyon ay doon pwede na kaagad magdeklara ng Martial Law ang Punong Ehekutibo,” ani Mayor Oca.

Hindi katulad sa 1987 Constitution, nilagyan na ito ng safeguard o pansala dahil kinakailangan ay aktwal na may nangyayaring kaguluhan gaya ng nagaganap ngayon sa Marawi City bago magdeklara ng Batas Militar.

Pero kinakailangan pa rin na sumulat ang Pangulo sa Kamara at kapag nakita ng Kongreso na naaabuso ito, ito ay pwedeng i-revoke ang deklarasyon ng Martial Law.

SA OPLAN: OCA, TAO AT LUNGSOD ANG PANALO

Sadyang kasiya-siya ang kaayusan at kalinisan na iyong makikita sa buong lungsod ng Caloocan dahil sa mga masisipag at determinadong tauhan ng lokal na pamahalaan, lalo na ang Department of Public Safety and Traffic Management na pinamumunuan ni kaibigang Larry Castro.

Bukod sa malalaking pagbabago sa trapiko, lalo na sa major thoroughfares at commercial areas tulad ng Bonifacio Monument Circle, kapansin-pansin ang kalinisan at maraming streetlight saanmang dako mo ibaling ang iyong mata.

Malaking bagay ang Oplan: OCA (Operation Clean Agad) na itinatag ni Mayor Oca dahil lahat ng sagabal sa mga kalye ay ‘di nito pinalalampas.

Para sa kanila hindi na ubra ang mga ilegally-parked vehicle pati tricycle at pedicab.

At kapansin-pansin din ang agaran at regular na pagkolekta ng basura at pagpipintura pati sa mga pavement at wall kung kaya talagang mabubusog ang mata mo, ika nga, sa masarap at magandang tanawin sa lungsod.

Kung sa iba ‘pag matagal na sa puwesto, limot na ang mga ipinangakong kaayusan at pag-unlad kasi pagpapayaman na lamang sa sarili ang inaatupag.

Iba itong si Mayor Oca, kaya naman love siya ng marami.

O ‘di ba, ang galing!

Ang ganda! GOOD RIDDANCE/ARLIE CALALO

