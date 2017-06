MEDIA ANG LAGING NASISISI

BAKIT ba lagi na lang media ang may kasalanan sa lahat ng mga masamang nangyayari sa ating bansa? Bakit ba lagi na lang ibinubunton sa media ang sisi sa mga kapalpakang nangyayari sa pamahalaan?

Madalas sa hindi, hindi maamin ng mga namumuno sa gobyerno ang mga pagkakamaling sa kanila nanggaling ang desisyon at hindi naman sa mga mamamahayag pero kapag sumabit ay laging media ang may kasalanan sa kaganapan.

Trabaho ng mga mamamahayag na ipaalam sa iba o taumbayan ang nagaganap sa loob at labas ng bansa at siguruhing totoo ang kanilang ibinabalita at hindi kathang-isip lamang.

Pero bakit kapag may lumabas na pangyayari, na totoong naganap at walang halos eksaherasyon, ay madalas na tinutukoy ang mga mamamahayag na nagsisinungaling lang?

O kaya naman ay sinasabing ipinalabas na walang kumpirmasyon mula sa matataas na pinuno ng bayan.

Aba’y kapag kinailangan pa ang “blessing” o kumpas ng kamay ng mga opisyal ng pamahalaan, hindi na serbisyo para sa bayan ang ginagawa ng mga mamamahayag kundi pagsunod at pagiging tau-tauhan.

Nakaiinis na ilang pahayag na ng matataas na opisyal ng Philippine National Police (PNP) ang nagtuturo at naninisi sa mga mamamahayag dahil sa paglabas ng ilang confidential report na naglalagay sa balag ng alanganin sa kanilang posisyon.

Katulad na lang ng ulat na may ilang miyembro ng Maute Group at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) ang nagkalat na sa Kamaynilaan upang maghasik ng lagim sa iba’t ibang lungsod sa Metro Manila.

Miyembro ba ng media ang nagpapakalat nito?

Aba’y rebisahin muna sanang mabuti ng PNP kung saan nagmula ang balita at kung sino ba ang nagpapakalat ng mga ulat na ganito.

Itanggi man o hindi ng PNP na sa kanilang intelligence report galing, mananatiling mga pulis pa rin ang unang nagpapakalat ng mga balita (tama o mali, kumpirmado o hindi) at napapasa-pasa lang hanggang makaabot sa mga mamamahayag.

Kung layunin ng PNP sa pangangalap ng detalye ay para mapigilan ang pangyayari at huwag maging masalimuot ang kapayapaan at kaayusan ng komunidad, layunin naman ng mamamahayag kung bakit inihahayag kaagad ang nakalap na balita na mailigtas sa anomang sakuna ang mga tao.

Parehong may magandang layunin kaya hindi dapat basta husgahan at sisihin ang mga mamamahayag sapagkat ang ginagawa nila ay trabaho lang at hindi personalan. PAKUROT/LEA BOTONES

