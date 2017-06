HULI sa isinagawang follow-up operation ng pinagsanib na puwersa ng Alvarez PCP at Anti-Crime Unit sina Rio Ben Robles, Harold Cristobal Maximo at isa pang babae na si Christina Feliciano matapos umiiyak na dumulog sa pulisya ang isang estudyante ng University of Manila dahil sa panghoholdap at panggagahasa ng mga suspek sa kahabaan ng Recto Ave. sa Maynila. CRISMON HERAMIS

