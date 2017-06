MULING NAWAWALA ANG DISIPLINA

NOONG nakaraang taon, nalinis na ang kahabaan ng Quezon Blvd. sa Quiapo, Maynila mula sa mga naghambalang at nakaparadang sasakyan na naging dahilan ng mabagal na daloy ng trapiko sa nasabing lugar.

Pinangunahan ng Department of Public Safety, Manila Traffic and Parking Bureau at Sta. Cruz Police Station ang paglilinis ng Quiapo mula sa mga nakaparadang sasakyan at maging sa mga nagtitinda sa kalye.

Naging maayos at mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa Quiapo na kahit pa araw ng Biyernes ay tuloy-tuloy lang dahil naging maluwag ang kalye bukod pa sa tulong sa pagtatrapik ng ilang pulis-trapiko.

Pero tila pansamantala lang ang kaayusan sa Quezon Blvd. dahil unti-unti na namang nagkakaroon ng pagbagal sa daloy ng trapiko dahil sa ginagawa na namang paradahan ng mga sasakyan ang gilid ng bangketa sa lugar.

Dati, kapag pumarada sa mga gilid ng kalye, dalawa lang ang pamimilian ng driver o may-ari ng sasakyan – ma-tow o ma-clamp at matiketan ang sasakyan na ipinarada nila sa kalye.

Siyempre, dahil ayaw na madagdagan pa ang gastos, napipilitang sumunod at magkaroon ng disiplina ang driver ng sasakyan.

Subalit ngayon, tila nawawala na naman ang disiplina dahil pawang naghambalang na naman ang mga sasakyan sa Quiapo.

Maging ang vendors na dati-rating nadidisplina na hindi lalampas sa kalye ay nagsisimula na namang umusbong at lumampas sa itinakdang lugar kung saan lang sila puwedeng magtinda.

Kahit pa ang laki ng mga tarpaulin na nagsasabing “Clamping Zone” ay tila nababale wala na ngayon.

Anong nangyari?

Aba’y ang alam ni Manila Mayor Joseph Estrada ay maayos at malinis na ang Quiapo.

Bakit ba na unti-unti ay muling sinasakop ng mga nakaparadang sasakyan ang kalye?

Sinunod na ni MTPB chief Dennis Alcoreza ang utos sa kanya ni Mayor Erap na linisin ang lugar at padaluyin nang maayos ang mga sasakyan upang maiwasan ang traffic.

Sino na ang pwedeng ituro sa pagpaparada ng mga sasakyan sa kahabaan ng Quezon Blvd. at pagsuway ng mga nagtitinda sa kalye sa itinakdang lugar sa kanila?

Baka naman may kinalaman ang bagong station commander ng Sta. Cruz Police na si Supt. Tomas Ibay sa pagdami ng vendors at kasabwat niya ang barangay sa pagpapaparada ng mga sasakyan? PAKUROT/LEA BOTONES

