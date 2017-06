MULTA SA ADDA: 5K-20K; ISKALAWAG NAGLALAWAY

SA susunod na linggo, balik ang hulihan sa mga lalabag sa Anti-Distracted Driving Act o Republic Act 10913.

‘Yung hulihan noong nakaraan ay kinalimutan na, kasama na ang mga sana’y multa at parusa.

Nilinaw na kasi, mga Bro, kung ano-ano talaga ang mga bawal na gawain habang nagmamaneho ng sasakyan ke pinaandar ‘yan ng makina, hayop o anomang parte ng katawan ng tao.

MULTA AT PARUSA

Unahin nating pag-usapan ang multa at parusa. Mabigat ang multa.

Sa unang paglabag, magmumulta ang tsuper ng P5,000, sa ikalawa – P10,000, sa ikatlo – P15,000 at sa ikaapat o mas maraming beses – P20,000.

Oks pa ang una at ikalawang beses na paglabag.

Pero sa ikatlo, aba, tatlong buwang suspensyon ng lisensya ang aabutin mo.

Sa ikaapat, kakanselahin na ang iyong lisensya.

Ang may-ari ng sasakyan, maaaring mamultahan at maparusahan din maliban lang kung mapatunayang hindi siya nagkulang sa pagbibigay-aral at paalala sa kanyang tsuper.

KAHIT SAAN, KAHIT ANO

Sasaklawin ng batas na ADDA ang buong Pilipinas at halos lahat ng sasakyan basta bumabagtas sa mga lansangan.

Motorsiklo hanggang sa mga trak na pinatatakbo ng makina.

Bisikleta, traysikad, kuliglig, kalesa at iba pang pinatatakbo ng makina o hayop.

Tiyak na kasama rito ang mga punerarya at maging ang karwahe o kariton na hinihila ng kabayo, kalabaw, baka, aso at iba pa.

Saklaw ang mga pribado at pampasaherong sasakyan.

MANGHUHULI

Sabi ng batas, ang Department of Transportation at Land Transportation Office ang pinapunong ahensya para sa pagpapatupad ng batas.

Pwede ring i-deputize ng LTO ang Metro Manila Development Authority, Philippine National Police at mga local government unit para ipatupad ang batas at manghuli.

Tanong lang ng ating Uzi, tila wala sa listahan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board.

At sa pagkakaalam ng iba sa kalakaran sa pag-deputize, hindi dahil sa taga-DOTr, LTO o pulis o MMDA o LGU ka, eh, pupwede ka nang manghuli.

Sapagkat may pag-aaral at training para rito at kailangan ang malinaw na papel na hawak-hawak mo kung awtorisado ka ngang manghuli.

MGA BAWAL

Malinaw na ang gadgets na pangkomunikasyon at transportasyon ang sakop ng batas gaya ng cellphone, tablet, laptop, computer at katulad ng mga ito.

Kapag inilagay sa dashboard ng sasakyan ang mga ito nang higit sa apat na pulgada ang taas, bawal, at bawal din ang video-camera kung hindi ilagay sa rear-view mirror o salamin sa itaas ng tsuper.

Pero ang bawal talaga ay ang paggamit ng mga gadget na hawak ang mga ito sa pagtawag, pag-text, pagkwenta, pagkanta, at panonood ng sine o show.

Gumamit ka ng earphone sa mga ito at kahit kailan, kahit na nakatigil ka sa trapik ay bawal ding ang mga gawaing ito.

HINDI BAWAL

Siyempre pa, may hindi bawal.

Kauna-unahan diyan ang kung nasa pribado kang kalsada dahil sa mga pampublikong kalsada lang pupwedeng pairalin ang batas.

Hindi bawal ang paggamit ng gadget na pantawag o pagtanggap ng tawag sa mga kalagayan o oras ng emergency gaya ng sa mga aksidente, terorismo, krimen, sunog at iba pa.

Lamang hindi malinaw kung naipit ka na sa kung ilang oras sa trapik dahil sa baha o kung may aksidente na kung ilang oras ang tagal ng trapik, halimbawa, apat hanggang 10 oras o maghapon o madamag.

Nagaganap ito sa Metro Manila o sa mga panlalawigang lansangan na may mga nasirang tulay o landslide o kung may mga naglalabanang terorista at sundalo at pulis.

PERA-PERA

Sa sumbong ng ating Uzi, marami sa mga deputized ang masisipag na sumilip ng mga pagkakamali ng mga tsuper o nagpupumilit na paratangan kang lumalabag sa batas ng ADDA.

Kasi, mas interesado ang mga ito sa porsyento o komisyon nila sa huli kaysa sumunod sa sinasabing espiritu ng batas.

Alalahanin na turing ng mga nanghuhuli ang kanilang sarili na Diyos sa lansangan at kung ano ang gusto nila, lalo na kung kikita sila, ay sila ang tama at tatadtarin ka ng violation ng batas, kasama na ang ADDA.

Pati nga pangangatwiran ay inilalagay na disobedience to authority. Paano ba tratuhin ang mga iskalawag na ito?

Ang aasahan natin, tiyak na may maglalagay ng batas sa kanilang mga kamay sa pamemerhuwisyo ng mga iskalawag.

Ingat na lang sila.

oOo

Anomang reklamo o puna ay maaaring iparating sa www.remate.ph o sa 09214303333. ULTIMATUM/BENNY ANTIPORDA

loading...