Na-bash dahil sa kanyang stylist!

ALDEN RICHARDS’ stylist was bashed all because the actor was inappropriately dressed during a pabonggahang event ng isang magazine.

Alden made the mistake of wearing what looks like an office outfit when most celebrities were dressed to the nines. Ayun, nagmukhang alalay at driver si Alden that night.

In one popular website, napuno ng lait ang stylist who was an epic fail to bring out the best, SARTORIAL WISE, kay Alden.

“Sorry pero ‘di ko mapigilang mapa-comment. Ilang beses na siyang fail. ‘Di naman porket trend eh babagay sa client niyo po @stylelistinc. Pag handaan niyo naman po. Hindi sa nag yayabang pero other halfpo siya ng phenomenal loveteam at malamang yung attention ng iba e nasa kanya. Sana simple or classic barong na lang pare di mukhang weird for a fashion event si Alden. Kawawa naman wala siyang magawa.”

“Modern classic daw, barong-inspired, but its ragged and jagged and inappropriate for a formal event as awards night + Oppo pormo host/ambassador for the night. Where have all the stylists gone? Something is wrong there, does it look elegant on Alden? Come on, this is epic fail…do better next time, make him look dapper and smart.”

Parang driver ng president si tisoy ah…bad choice ng barong ginamit. Di lang cya sablay, madami cla from.

“Puro tastas ang manggas.”

“Ung kagwapuhan ang nagdala! Pwedeng pakisunog ng damit pagkatapos ng event?”

“bat nga ganun ang pinasuot? Parang tinipid naman. Hindi naman po sa namba-bash ako, mabuti nalang guwapo talaga si @aldenrichards01.”

“Pagsabihan nyo naman ang stylist ni Alden ginawang Ewan c Alden SA suot eh nakakagigil TLGA puro KASE pacute sa IG eh di iniisip ano maganda isuot bagay s event buti gwapo si Alden.”

We think that Alden’s stylist should be fired!!! (Fired na hija! – Ed)

***

Puring-puri ng Wonder Woman star na si Gal Gadot si Paolo Ballesteros matapos mapanood ang kanyang make-up transformation video.

Sa kanyang Instagram video ay pinakita ni Paolo ang kanyang transformation bilang Wonder Woman.

Natuwa nang husto si Gal when she saw the video and on her Facebook account ay pinuri niya si Paolo.

“Wow! This is incredible Paolo Ballesteros! Bravo #WonderWoman,” say ni Gal.

Sa ngayon ay more than 500,000 views na ang post na iyon ni Gal at meron itong 48,000 reactions, 3,000 shares, and 2,000 comments as reported by CNN Philippines online.

Blockbuster ang Wonder Woman at talagang until now ay pinipilahan pa rin ito sa mga sinehan. UNCUT/ALEX BROSAS

loading...