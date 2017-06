Nagpa-gender reassignment surgery ka na ba, Charice Pempengco?

IMBIYERNA si Nadine Lustre all because of one basher.

Pinangalanan kasi ng basher ang best friend ni Nadine na si Mika at inintriga ito kasi yakap-yakap ito ni James Reid sa dalawang pictures. Ang feeling ng female basher ay may romantic something between them.

Nadine didn’t take it sitting down lalo pa’t ang best friend niya at ang boyfriend ang sangkot dito.

Sa kanyang Instagram account, nag-react si Nadine and posted series of arias.

“Im sorry, but SERIOUSLY. WTF are you all going on about? Talking shxt about my bestfriend.

“So what? I hug all my friends too.

“Judge me all you want, but talk shxt about my frineds…ill shut you down.

“Your minds belong to the gutter.

“Ya’ll know who Im talking about here.

“They’re not even fans.”

***

She wanted to be known as Jake Zyrus!

‘Yan ang bagong drama ni Charice who wanted to project a more manly persona not only by making herself look like a man but also by assuming a very manly name.

For us it was a wrong career move. Kahit na ano pa ang gawin niya, kahit magtutuwad pa siya hindi na mababago ang pagkakilala sa kanya.

Bakit, nagpa-gender reassignment surgery na ba siya?

Ang feeling ba ni Charice ay higit siyang sisikat kapag nagpalit siya ng pangalan? No. It will just confuse her followers and most probably, it will turn them off, too.

Hanggang diyan na lang si Charice, este si Jake Zyrus. Wala na siyang magic na magagawa sa kanyang career.

Actually, kumakaway na sa kanya ang pagkalaos. She’s on the verge of losing whatever popularity she has in the past. Wala nang kinang ang kanyang bituin.

Natawa nga kami sa reaction ng netizens sa comments section ng isang online portal.

“Nagmahal. Nasaktan. Nagpalit ng pangalan. Real quick ?? charot.”

“Nabuang na hahaha.”

“hehe bruskong brusko!!”

“Sayang si Charice, sana hindi cya open na tomboy cya dahil hindi naman cya halata! Marami nadisappoint na mga tao nung malaman na tomboy cya kaya tuloy nalaos cya!”

***

Na-impress naman kami sa Ang Pagsanib kay Leah dela Cruz.

Commendable rin ang acting ng three main cast members, Sarah Lahbati, Julian Trono and Shy Carlos.

Bilang isang policewoman na may sariling multo ay magaling si Sarah. Si Julian naman ay mahusay rin bilang isang binatang in love sa character ni Shy.

Shy, in her first major role, depicted her character with aplomb. Kay husay niya bilang isang babaeng na-possess at naghiganti.

Actually, walang tapon sa cast. Even the supporting actors are equally good.

Go watch Ang Pagsanib Kay Leah dela Cruz, produced by Erik Matti, megged by Katski Flores, presented by Kamikaze Pictures and distributed by Viva and Reality Entertainment as it opens June 28 in theaters. UNCUT/ALEX BROSAS

