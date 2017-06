Nagpapapansin kay Madir!

NAGING emosyonal si Jessy Mendiola nang matanggap nito ang anniversary gift mula sa kaniyang boyfriend na si Luis Manzano.

Sa Instagram post ni Luis, ibinahagi ni Jessy at naiiyak habang yakap-yakap nito ang tutang regalo ni Luis sa kanilang unang anibersaryo.

Marami naman ang kinilig na mga netizens nang magpalitan ng mga matatamis na mensahe ang magkarelasyon na sina Luis at Jessy sa kanilang Instagram post.

Ito ang naging pahayag ni Luis: “Thank you for leaving a smile on my face after a year and looking forward to many more. Your strength day in and day out never fails to impress me and amazing would be an understatement to describe you. I wowow you!”

Labis naman nagpapasalamat si Jessy sa taong araw-araw na pagpapasaya sa kanya buhay.

Sey ni Jessy: “I am indeed such a lucky girl. One year has gone by and here I am falling in love with you more every single day. Here’s to one year and forever.”

TINANGGAP ng baguhang aktres na si Claudia Barretto ang paghingi ng dispensa ng kanyang tiyahing si Gretchen Barretto matapos ang gusot sa pagitan ng dalawa matapos tawaging “Inggrata” ni Gretchen ang kanyang pamangkin.

Matatandaang nagsimula ito sa naging sagot ni Claudia sa isang panayam kung saan tinawag niya ang kanyang tita na ‘Someone else’ kaya bumuwelta si Gretchen na ingrata at may amnesia ang isa sa mga anak ng kanyang kapatid na si Marjorie Barretto.

Sa Instagram post ni Gretchen, sinabi niyang nakiusap sa kanya ang kanyang anak na si Dominique Cojuangco na humingi ng dispensa kay Claudia at intindihin na lamang ito. Malapit sa isa’t isa ang magpinsan kahit may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanilang mga ina. “I’m currently in Hong Kong for the weekend, I was hoping to enjoy but no matter what I do, I realize that I am hurting and in the process, I have deeply hurt the ones I love dearly … my daughter, Dominique, gave me a call yesterday to please reach out to Claui and understand her and forgive her.”

Claui is considered Dominique’s little sister and I consider Claui my very own child.

KAMAKAILAN pinag-uusapan ng mga netizen ang pag-post ni Dani Barretto sa kanyang instagram account na “Happy Fathers Day, I love You!” Si Dani ang panganay na anak ni Marjorie Barretto sa actor na si Kier Legaspi.

Ang nasabing post ni Dani sa kanyang instagram ay isang malaking palaisipan sa maraming tao dahil nag greet siya ng “Happy Fathers Day” pero ang binati niya ay ang kanyang ina na si Marjorie, hindi ang amang si Kier.

Ang tanong may sama ba siya ng loob sa kanyang ama? Kung may sama siya ng loob sa kanyang ama na si Kier, bakit nagpapatulong pa siya sa kanyang ama (Kier) para makapasok sa kanyang showbiz karir?

Alam naman ng lahat na nakukumpara na siya sa kanyang mga kapatid na si Julia at Claudia Barretto na aktibo ngayon sa kani-kanilang karir.

Matatandaan din natin noong nagkaroon siya ng problema sa kanyang ina (Marjorie). Kanino ba siya tumakbo ‘di ba sa kanyang ama na si Kier na very supportive sa kanya? Asan na ang utang na loob niya para sa kanyang ama (Kier), ayon sa amin source?

Ang pag po-post kaya nito ni Dani ay daan niya para mas lalo siyang mapansin sa kanyang showbiz karir?

We’ll ito lang ang masasabi ko sayo iha, isang malaking gudluck na lang sayo! Pak. SABEEEE!/TROY CATAN

