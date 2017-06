Napakabait talaga ni Piolo Pascual!

SA launching ni Liza Soberano bilang endorser ng MegaPro Plus Videoke system, napag-usapan ang pagkakapili sa kanya bilang Darna.

Natanong si Liza kung ano ang naging reaction niya nang ianunsiyong siya na ang Darna.

“Well, of course, I’m happy. At first, when they announced na ako iyong magda-Darna, I was very overwhelmed. And of course, there are some good opinions, there are some who don’t agree. But, you know, I have to respect everybody’s mind,” aniya.

Nabanggit din ng magandang talent ni katotong Ogie Diaz na patutunayan raw niya sa mga kumukuwestiyon ng pagiging Darna niya na karapat-dapat siya sa naturang role ng Pinay Superhero.

Saad ni Liza, “If they don’t think I’m the right one to be Darna, then so be it. I respect that. But I still want to prove to everybody that I am the right one to be Darna, that I can do it, that I’m trying to do my best.”

Ano ang pinakamahirap na challenge sa pagiging Darna niya?

Sagot ni Liza, “Iyong magiging difficult sa akin iyong timing pagdating sa stunts.

Kasi iyon talaga, you have to look strong, but not be too strong because you don’t wanna hurt the person you’re doing a scene with when doing stunts. I’m not actually going to hurt them.”

Ayon pa sa aktres, mas okay raw kung ag ka-love team niyang si Enrique Gil ay magkakaron ng cameo role sa naturang pelikula niya.

“I would love that. I think it would make a lot of people happy as well if he were in the movie.”

Sinabi rin ni Liza na hindi dapat mag-alala ang kanilang fans ni Enrique kung siya man ay magkaroon ng solo project tulad ng Darna.

“No, just like what he did before when he did Dukot but we were still in a love team together. Parang same thing with this, I’m doing Darna but we still have a project aside from that,” esplika pa ng Kapamilya aktres.

MARAMI ang pumuri sa galing ni Piolo Pascual nang gampanan niya ang Father’s day episode ng Maaalala Mo Kaya last Saturday. Rito’y lumabas si Piolo bilang si Tatay Ryan, ang amang nag-viral sa social media na pinapakain sa Jollibee ang dalawang anak, habang siya’y nakatingin lang at nagtitiis na hindi kumain.

Si Tatay Ryan ay isang amang mag-isang itinataguyod ang dalawa niyang anak. Siya’y tindero ng mais na nagpe-pedicab na na-stroke kaya siya iniwan ng kanyang asawa. Naging paralisado man, pilit pa ring ginampanan ni Tatay Ryan ang tungkulin bilang isang asawa at isang ama.

Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, malaki rin ang naitulong ni Piolo kay Tatay Ryan. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, ipinangako ni Piolo na bibigyan ng scholarship ang dalawang anak ni Tatay Ryan sa isang private school.

“Wala na po akong hihilingin pa. Basta makapag-aral lang iyong mga anak ko. Iyong gamot at pera, sandali lang iyon. Pero kung iyong mga anak ko, nakapagtapos sila, wala na akong mahihiling pa,” wika ni Tatay Ryan.

Bukod sa scholarship, binigyan din siya ni Piolo ng cellphone upang matawagan niya ito sakaling mangailangan siya ng tulong.

“Taos-puso ang pagpapasalamat ko kay Piolo. Binigyan na ako ng cellphone, pag-aaralin pa iyong mga anak ko. Sobrang laki ang pasasalamat ko sa kanya,” pahayag pa niya.

Si Ryan ay na-stroke noong 2013, dahilan kung bakit hirap siyang kumilos sa ngayon ngunit nagsusumikap pa rin siyang gumalaw upang maghanap-buhay para sa kanyang mga anak.

Matapos maging viral ng kanilang litrato, marami ang nag-abot ng tulong pinansyal sa kanya kaya nakapagpundar siya ng isang tindahan at dalawang secondhand na motor pampasada.

Sa pangyayaring ito’y ipinakita ni Piolo na hindi lang siya magaling na actor, kundi mayroon ding busilak na kalooban na handang tumulong sa mga nangangailangan. STYLE SHOWBIZ/NONIE NICASIO

