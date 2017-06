OPLAN TOKHANG PINABABALIK AT PABAYANG TRAFFIC ENFORCERS

BIBIGYANG-DAAN muli ng Lily’s Files ang ilan sa mga tambak na text messages at mga nag-e-mail ng kanilang mga reklamo at hinaing tungkol sa kanilang mga employer o lugar ngunit tulad ng dati ay hindi na po natin babanggitin dito ang kanilang mga pangalan at cellphone number para na rin po sa kanilang kahilingan at proteksyon.

MAGANDANG araw po ang bati ko sa Lily’s Files. Kung pwede lang po na maipaabot n’yo sa kinauukulan ang talamak na namang droga rito sa amin sa Diamante St., Brgy. 170, Caloocan City. Sana po maibalik ang Oplan Tokhang at sana rin po ay lalo pa itong paigtingin ng ating mga pulis.

Maraming salamat po. 0946_1_9_1_.

GOOD day Lily’s Files. Sa pamamagitan po ng column ninyo, sana po ay maipaabot n’yo sa pamunuan ng Quezon City Police District ang malalaswang panoorin ng mga club dito sa aming lugar sa Cubao.

Dahil po sa paghuhubad ng mga babae sa club dito sa Cubao ay nababastos tuloy ang aming mga anak na babae sa tuwing naglalakad malapit sa mga club, lalo na kapag alanganing oras na.

Sana ay matulungan n’yo kami. Salamat po! 0977_0_1_8_.

MAGANDANG araw po, MS. Lily. Kanino po ba ako pwedeng lumapit para maaksyunan ang aming reklamo sa aming employer na hindi naghuhulog ng aming monthly contribution? Sa tuwing kinakausap po namin ang aming HR, sinasabi niyang ok na raw po pero ang aming ipinagtataka ay bakit hindi kami makapag-loan? Ano po kaya ang problema at totoo po kayang nagbayad na sila?

Salamat po at mabuhay po ang Lily’s File! 0915_5_1_9_.

Magandang umaga po. BAKIT po ang mga traffic enforcer na naka-assign dito sa Commonwealth Avenue, lalo na po rito sa may Fairview, ay nagtatago kaya tuloy sobrang haba ng trapik.

Naiintindihan naman namin na ginagawa ang LRT pero kung ang mga pulis-trapiko ay magmamando ng trapik ay hindi siguro ganoon kalala. Sobra na nga ang trapik sa Fairview ay wala pang enforcers, kaya lalong hindi gumagalaw ang mga sasakyan. Sana po ay makarating sa hepe ng trapik ang aming reklamo.

Maraming salamat po! 0928_7_3_1.

***

Bukas po ang Lily’s Files para sa inyong mga reklamo, suhestiyon at komento, mag-text lang po sa 09219787040 o 09369585862. LILY’S FILES/LILY REYES

loading...