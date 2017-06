P250K reward vs suspect sa BIR assessor chief slay, inilaan

KASABAY ng pagbuo ng task force, naglaan na rin ng P250,000 na pabuya laban sa pumatay sa isang opisyal ng Bureau of Internal Revenue (BIR) sa Quezon City nitong nakaraang Miyerkules ng umaga.

Sinabi ni Quezon City Police District director C/Supt. Guillermo Eleazar kaninang Huwebes ng umaga, nagpasabi sa kanya ang ilang kaibigan ng biktimang si Alberto Enriquez, chief ng assessment division ng BIR Regional District Office 28, na naglaan na sila ng pabuya kapalit ng anomang impormasyon na magbibigay-daan para malutas ang krimen.

Bagama’t tiyak na ang bumaril mismo sa ulo ng biktima ay isang hired killer dahil na rin sa estilo ng kanyang pagpatay, pipilitin na rin malaman kung sino ang mastermind sa pag-ambush sa biktima.

“Nakakuha na tayo ng CCTV. Actually hindi lang ‘yan ang anggulo na nakita natin. Meron pang iba. Until now, ang ating mga imbestigador ay naghahanap ng mga iba’t iba pang CCTV monitors para ma-check natin kung saan galing at saan papunta,” pahayag ni Eleazar na siya rin ang mismong mamumuno at iba pang opisyal na pulisya sa binuong task force.

Nakuha na aniya ng mga imbestigador ang statements ng mga tetestigo at nasa proseso na sila para ito’y pag-aralan.

Umapela na rin si Eleazar sa publiko na sabihan sila agad kung mayroon silang alam para malutas ang kaso.

Idinagdag ni Eleazar na nakipag-koordinasyon na sila sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para mapalaki ang video footage. Nakita ang gunman sa footage pero hindi masyadong malinaw ang mukha nito. BOBBY TICZON

