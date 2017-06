PAGCOR magsasagawa ng full audit sa lahat ng casino

DAHIL sa pangyayari sa Resortd World Manila magsasagawa ng full audit ang Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) sa lahat ng casino sa bansa.

Sinabi ni Presidential spokesperson Ernesto Abella na layunin nito na malaman ang kinikita ng mga casino upang mabigyang katuwiran ang pangangailangan na makapagpatayo o makapaglagay ng disenyo at safety protocols sa mga nasabing establisimyento.

“As gaming regulator, PAGCOR will do a full audit of all casinos,” ayon kay Usec. Abella.

Ang magiging hakbang na ito ng Pagcor ay kasunod ng nangyaring pang-aatake sa Resort ‘s World Manila (RWM) na ikinasawi ng may 37 katao.

Sinasabing namatay ang 37 kataong ito sa suffocation bunsod ng ginawang panununog ng lone gunman sa ikalawang palapag ng RWM.

Muli ay nagpahayag ng pakikiramay at pakikidalamhati ang Malakanyang sa pamilya at kaibigan ng mga nabiktima ng nasabing trahedya.

Tiniyak naman ni Usec. Abella sa publiko na bagama’t nangyari ang trahedya sa RW ay malugod pa ring tatanggapin ng PIlipinas ang mga dayuhan na bibisita sa bansa.

Kaugnay nito, umapela naman ang PAGCOR sa iba pang sangay ng casino, na tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga kawani at mga guest na kagagawan ng isang foreign-looking man na umano’y may sira ang pag-iisip.

Para sa PAGCOR, ‘isolated case’ ang nangyayaring pang-aatake sa Resorts World Manila

Ang suspek ay may balak na magnakaw at gumawa ng sunog bilang panglito sa plano nito.

Wala rin umanong katotohanan na terorismo ang motibo nito na taliwas umano sa mga naunang ulat.

Sinabi ng PAGCOR na patuloy silang nakikipagkoordinasyon sa management ng RWM at iba pang licensees at casinos, gayundin sa mga awtoridad para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga bisita at empleyado. KRIS JOSE

