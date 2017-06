Rayver, totohanan na ang panliligaw!

AMINADO ang Kapamilya star na si Rayver Cruz na nililigawan niya ang Kapuso actress na si Janine Gutierrez.

Ayon kay Rayver, hindi pa sila magkasintahan ni Janine dahil nasa stage pa sila ng Getting to Know each Other. Inamin ng aktor na nanliligaw pa siya sa aktres. Aniya: “Hindi pa (kami magkasintahan). Ligaw-ligaw pa lang. Labas-labas.

“Gano’n muna. Huwag madaliin. Let’s trust the process.”

Sey pa niya: “Sa ngayon kasi nag enjoy pa talaga kami sa dating pero gusto ko talaga si Janine noon pa!”

Samantala, kamakailan nakita ang dalawa na nag-date at nanood ng pelikulang Wonder Woman sa Power Plant Mall noong nakaraang linggo. Hindi naman ito itinanggi ng aktor. “Kahit busy siya, nakasisingit naman ako. Ang ganda ng movie!” dugtong pa niya.

***

ISA sa pinalad na makapasok last year (2016) ng The Voice of the Philippines (Kids) sa team Bamboo ang guapong bagets na si Kyle Mallari. Bagama’t hanggang sa ‘SingOff’ lang nakarating si Kyle, sobrang thankful na rin siya kasi sa libo-libong nag audition sa TVPKids ay isa siya sa masuwerteng naikutan ng singer na si Bamboo.

Bago pa man nag join ang guapong bagets sa TVPkids, hilig na raw talaga niya ang kumanta. Nagsimula siyang kumanta at the age of 4 then nag-stop dahil nakahiligan naman niya ang pagsayaw ng ballroom at Argentina tango na impluwensiya na rin ng kanyang ama na betaranong Dancer Instructor (DI) at dati ring actor na si Butch Mallari. Malaki naman ang naging impluwensya ng kanyang ina na si Kristine pagdating sa pagkanta dahil mahusay na singer ang kanyang ina ganun din ang kanyang tito na si Enteng.

Sa ngayon, kaliwa’t kanan ang mga guesting ni Kyle. Mapa-concerts, corporates or fiestas, madalas siyang ma-invites dahil sa husay nitong mag perform. Sing and dance ang pop R&B na si Kyle kaya malaki ang puwang nito sa music industry.

‘Pag walang projects focus naman ang guapong bagets sa school dahil gusto din daw niyang makapagtapos ng pagaaral, gusto niyang maging piloto someday, nasa grade 8 na si Kyle sa Good Shepherd Cathedral School.

Samantala, Ang ultimate crush naman ni Kyle, ang bagong Darna na si Liza Soberano at si Kyline Alcantara.

Idolo naman niya sina Michael Pangilinan, Daryl Ong, Jed Madela at sa international naman ay si Justine Bieber.

‘Yun nah!

***

MASAYA ang komedyanang si Pokwang dahil finally, nagbunga na ang pag-iibigan nila ng American actor na si Lee O’Brien.

Dalawang taon na ang nakalilipas nang malaglag ang kanyang ipinagbubuntis at ngayon ay nagdadalang-tao nang muli.

Matatandaang Enero 2015 nang kumpirmahin ni Pokwang ang kaniyang relasyon kay O’Brien. Matapos ang pitong buwan, inamin nito na nalaglag ang kanyang ipinagbubuntis.

Nang siya’y tinanong kung paano niyang kinaya ang pagkawala ng sana’y unang anak nila ng aktor, lagi niyang sinsabi sa kanyang sarili: “May mas magandang plan si God na mas matibay.”

Sina Pokwang at O’Brien ay nagkakilala habang ginagawa ang TFC movie “Edsa Woolworth”.

Muli, congratulations, Pokwang! SABEEEE!/TROY CATAN

