REAKSYON SA ISANG SUHESTIYON

UMANI ng iba’t ibang reaksyon ang ating panukala na i-lift na ang number coding para sa mga pampublikong sasakyan during rush hours.

Ang daming nagpahatid ng kanilang comment at suggestion din, lalo na ang mga netizen at caller sa programa natin sa radio at TV.

May mga kontra sa suggestion natin at meron din namang sang ayon. May ilang pumapayag at gusto pa na buong araw raw dapat na walang number coding ‘pag public transportation vehicle.

Bakit pa raw babawasan ang public transpo vehicles na originally ay hindi naman talaga kasama sa coding?

Ang sabi naman ng mga kontra ay pabigat lang daw sa traffic ang madaragdag na sasakyan na aalisan ng coding, madaragdag sa public transport vehicles sa kalye, lalo na at karamihan sa drivers nito ay mga pasaway magmaneho.

Sa akin naman, totoo nga na madaragdagan ang sasakyan kung rush hours pero mas marami naman ang commuters na walang sariling sasakyan ang makasasakay.

Ang tanong nga ay bakit sa tuwing madaragdagan ang public transport vehicles ay marami ang kontra pero ‘pag private vehicles ang dumarami ay ikinatutuwa pa ng ilan bilang senyales ng gumagandang ekonomiya ng bansa dahil nga raw marami na ang “de-kotse” ngayon.

Minsan nga ay problema pa ito dahil marami sa nagkaka-kotse ay utang o naka-“financing,” either leasing or chattel mortgage.

Naniniwala ako na ang tunay na pag-unlad ng isang bayan ay hindi masusukat sa mas maraming bumibili ng sasakyan kundi ang mas maraming may kakayahang bumili pero gumagamit pa rin ng mass transportation system.

Ibig-sabihin lang ay mas sukatan na makita natin na mas maraming gumagana at effective na mass transportation na ginagawa para sa mga commuter, isang public mass transport na mas maginhawa at epektibo para sa mananakay.

Ganunpaman, ang Metro Manila Development Authority at mga transport official ng pamahalaan ang tanging makasasagot sa mga tanong sa isyung ating inilahad.

Sa ngayon nga, sana ay ma-lift na ang moratorium sa pag-iisyu ng prangkisa ng public utility vehicle, matagal na rin naman itong nakabinbin.

Marami ang umaasa na magiging kasagutan ito sa pangangailangan ng mga commuter at simula na para sa pagbabawas ng mga kolorum.

Abangan natin ang development dito.

Samantala, gusto pong magpasalamat ng column na ito sa mga netizen na sumusuporta po sa adhikain ng Lawyers for Commuters Safety and Protection (LCSP).

Maraming-maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. SIBOL/ATTY. ARIEL ENRILE-INTON

