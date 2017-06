Richard Gutierrez laos na

PANG kontrabida na lang ang role ni Richard Gutierrez sa isang show ng ABS-CBN kung saan isang Bampira ang role niya.

Kung dati–rati’y bida ang kanyang role, ngayon nama’y kontrabida na siya. Wala na kasing kumukuha kay Richard. Kumbaga matanda na rin kasi kaya ayan, parang binubugbog na lang siya ni Daniel Padilla. Kung dati rati’y mataas rin ang TF niya sa kabilang istasyon, ngayon bawas na kasi kailangan niya ng proyekto para mapansin ulit siya sa industriya.

Pana–panahon lang talaga sa showbiz. Sino ba ang mag–aakalang ang dating bida noon ay isang kontrabida na kinaiinisan sa telebisyon. Mali ang ginawa ng kampo ni Richard. Bida ka tapos magkokontrabida ka sa telebisyon. Parang inamin niya sa sarili niyang laos na siya.

Isang TV network ang gatasan ngayon ng mga bading na reporter. Dahil sa kagustuhang maging number one station, pati mga manonood sa kanilang studio ay binabayaran nila para manood ng mga walang kuwentang show nila maging ang mga reporters ay binibili nila para puntahan sila sa studio.

Dapat bigyan ng kalayaan ang mga manonood at mga reporters kung gusto ba nila ang mga show nila huwag nilang silawin sa barya-barya nilang binibigay sa mga baklitang reporters. Ha! Ha! Ha!

Ang TV network na ito ay mahilig manulot at sumalo ng mga talents na laos na. Ang payo ko sa mga executive ng TV network na ito, huwag magdala ng mga malas na tao at negatibo sa kanilang network. Tiyak na walang mangyayari sa kanilang istasyon, lalong-lalo na’t mga walang utang na loob sa ibang istasyon at makapanglait sa kapwa artista.

Grabe! tingnan muna niya ang pagmumukha niya kung maganda siya.

Humarap muna siya sa salamin kung walang putik ang kanyang mukha! Marami nga siyang atraso sa industriya.

Happy talaga si Dovie San Andres. Bukod sa pagiging endorser ng Yaya Clean Detergent Powder at Maxxi Clean Dishwashing Liquid, may bagong ini-endorso siyang pangpaganda na sabon ni Mystica kung saan tamang–tama naman sa kutis niya kasi mamula–mula.

Kaya ‘yung mga naiingit sa kanya na mga kamag–anak niya, may komento na naman ang mga inggitera at inggitero.

Maki-Oo. Hindi. Pwede na tayo kasama ang mga Foreignoy at 100% na Pinoy sa pautakan at pabilisan!

