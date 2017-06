Russell Westbrook, 2017 NBA MVP!

MATAPOS ang isang historic season, tinanghal bilang 2017 KIA MVP si Russell Westbrook ng Oklahoma City Thunder ngayong araw.

Sa naitala niyang triple-double average sa buong season, naungusan ni Westbrook ang mga katunggali niyang sina James Harden ng Houston Rockets at Kawhi Leonard ng San Antonio Spurs.

Kasunod ni Oscar Roberson, si Wesbrook ang kauna-unahang player simula noong 1962 ang may average na triple-double sa loob ng isang season.

Nagtapos ngayong taon ang OKC na may 47 games, at nakapasok sa post-season nang pitong beses sa loob ng walong season kung saan nanguna si Westbrook sa scoring na may 31.6, pumangalawa sa assists na may 10.4 at ika-10 sa rebounds, 10.7.

Dahil sa nakuhang award, nakisali na si Westbrook sa mga point guard kasama sina Bob Cousy, Steve Nash, Magic Johnson, Derrick Rose, at Oscar Roberson, na nakasungkit ng Most Valuable Player honor.

Ngayong season din ay apat na beses tinanghal si Westbrook na NBA Player of the Week, at dalawang Player of the Month.

Nakapagtala rin ang 6’3 na halimaw na guard ng Thunder ng 18 40+ point game at apat na 50+ point game kung saan sandamakmak na triple-double streaks ang naibulo nito kaya sa kabila ng pagkawala ni Kevin Durant ay nabuhat pa rin niya ang koponan patungong playoffs.

Narito ang iba pang awardees:

Rookie of The Year: Malcom Brogdon (Milwaukee Bucks)

Sixth Man of The Year: Eric Gordon (Houston Rockets)

Twyman-Stokes Teammate of The Year Award: Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

Dunk of The Year: Victor Oladipo (Oklahoma City Thunder)

Hustle Award Winner: Patrick Beverley (Houston Rockets)

Sportsmanship Award Winner: Kemba Walker (Charlotte Hornets)

Lifetime achievement award: Bill Russell

Most Improved Player: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Coach of The Year: Mike D’Antoni (Houston Rockets)

Game-Winning Shot of The Year: Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

Defensive Player of The Year: Draymond Green (Golden State Warriors)

Sager Strong Award: Monty Williams. GILBERT MENDIOLA

