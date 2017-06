Sa tindi ng gutom: Dahon, kumot kinakain na sa Marawi

HINIMOK ng Marawi Anti-Crime Movement (MACM) ang government forces at militants na payagan makapasok ang relief goods sa mga evacuation center sa 1st District ng Lanao del Sur dahil sa nararanasang mas lumalalang taggutom ng mga evacuees at residente sa war zones.

Sinabi ni Samira Gutoc, chairperson ng MACM, nababahala na siya dahil sa ulat na kumakain na lamang ng mga dahon–dahon at kahit cardboard boxes o kumot para magkaroon lamang ng laman ang tiyan sanhi ng kakulangan ng pagkain.

Ang sitwasyon aniya ay mas nagpapalala para sa mga Muslim sa lugar, na sinabihan na mag-ayuno sa buong araw sa pag-obserba ng Ramadan pero sa gabi kung kailan maaari na silang kumain ay wala namang manguya.

“We’re asking the Philippine Army, government, and the Maute group to let the food in, especially in evacuation centers in the first district—and hirap daw pumasok doon,” pahayag ng ANC’s Headstart.

“In Iligan and Cagayan de Oro, it’s so easy; but in Lanao del Sur, where most of the 200,000 are, the food convoys have a hard time as you saw the congressman who went in,” dagdag nito na ang tinutukoy ay si Bayan Muna Rep. Carlos Zarate na tinangkang pasukin ang besieged city nitong nakaraang linggo.

“Ang Martial law na idineklara sa buong Mindanao ay dapat maapabilis sa distribusyon ng relief goods pero hindi nangyayari,” dagdag ni Gutoc. BOBBY TICZON

