Shy Carlos, bagong horror princess

MULA noong i-launch si Shy Carlos bilang contract artist ng Viva last year ay sunod-sunod na ang proyekto niya.

Lumabas siya in the title role ng remake ng Tasya Pantasya sa TV5 na naging hit ang movie version na ginampanan ni Kris Aquino kasama ang mga PBA cagers na sina Alvin Patrimonio, Bong Alvarez, Jerry Cordinera noong 1994 sa direksyon ni Carlo J. Caparas.

Ang dating homegrown talent ng TV 5 at Artista Academy alumnus na si Mark Neumann na nagbida na sa “Baker King”, ang Pinoy adaptation ng toprating Korean TV series with the same title, ang kanyang leading man sa naturang fantaserye.

Nasundan ito ng pagbibida niya sa “Chain Mail”, isang horror film na idinirehe ni Adolfo Alix, Jr.

Ngayon, bibida na naman siya sa pelikulang “Ang Pagsanib kay Leah dela Cruz” ni Katski Flores.

Papel ng isang dalagang sinapian ng demonyo ang role ni Shy sa pelikulang ito.

Ayon kay Shy, okey lang daw siyang tawaging horror princess pero mas gusto niyang hindi lang sa pelikulang katatakutan siya ma-identify.

“Gusto ko pong maging versatile…sa drama, comedy, action at horror po,” aniya.

Happy rin si Shy sa pagma-manage ng Viva nang kanyang career.

“Hindi naman po ako nawawalan ng proyekto kaya thankful po ako sa opportunity na ibinibigay ng aking Viva family,” sey niya.

Kabituin ni Shy sa “Ang Pagsanib kay Leah dela Cruz” sina Sarah Lahbati, Julian Trono, Jim Paredes, Angelica Kanapi at marami pang iba.

Ito’y mula sa produksyon ng Viva Films at Kamikaze Pictures at Reality Entertainment na siyang nagprdyus ng matagumpay na 2016 MMFF entry na “Seklusyon”.

Hinuhubog ng starmaker na si Boss Vic del Rosario at ng Viva Talent Management Agency si Shy Carlos bilang susunod na Sarah Geronimo at Sharon Cuneta.

Si Shy ay marunong kumanta at sumayaw. Miyembro siya ng dating all-female group na “Pop Girls” bago nag-solo. Siya ay isa ring veejay sa music channel na MTV Pinoy.

DIREK JOEL LAMANGAN, IDIDIREHE ANG MAYNILA SA KUKO NG LIWANAG MUSICAL

Mahal na mahal ng multi-award winning director na si Joel Lamangan ang teatro kaya basta may panahon siya at nakakaluwag ay isinisingit niya ito sa kanyang busy schedule.

Ayon pa kay Direk, kahit busy sa paggawa ng mga pelikula, hinding-hindi niya iiwan ang teatro dahil dito siya nagmula.

Huli siyang napanood bilang bida sa Filipino adaptation ng famous Shakespearean classic na “King Lear” ng Dulaang UP na isinalin sa Tagalog ng magaling na manunulat na si Nicholas Pichay. Isang once in a lifetime opportunity rin ito sa kanya kaya hindi niya pinalampas ang pagkakataong muling magbalik entablado.

Pinalakpakan rin siya sa stage play na “Sayaw ng mga Senorita” ng Bulwagang Gantimpala kung saan nakasama niya ang mga kapwa director na sina Manny Castaneda at Soxy Topacio pati na sina Arnel Ignacio at Bb. Gandanghari.

Bilang artistic director ng Bulwagang Gantimpala, gagawin niya ngayong taon ang musical adaptation ng “Maynila sa mga Kuko ng Liwanag”.

Ang “Maynila sa mga Kuko ng Liwanag” ay isang klasikong pelikula ni Lino Brocka na nagtampok kina Hilda Koronel at Bembol Roco bilang star-crossed lovers na sina Ligaya Paraiso at Bembol Roco.

Malapit sa puso ni Direk Joel ang obrang ito ni Edgardo Reyes dahil siya man ay nagsimula sa pag-arte sa mga pelikula ni National Artist na si Lino Brocka.

Isa rin si Brocka sa mga influences ni Direk Joel sa kanyang pagdidirek.

Nagsimula na ang audition ng “Maynila…” at ang libretto nito ay sinulat nina Jose Victor Torres at Em Mendez. Si Douglas Nierras ang magiging choreographer nito samantalang si Jun Pablo ang magiging production designer.

***

For your comments/reactions write to artzy02@yahoo.com. CHIKKA PA MORE/ARCHIE LIAO

loading...