Suporta ng mga kongresista sa Martial law, pinagtibay

PINAGTIBAY ng Committee of the Whole ng Kamara ang resolusyong sumusuporta sa deklarasyon ng Martial law ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao.

Ang House Resolution 1050 ay nagsusulong ng suporta ng Kamara sa Presidential Proclamation 216 o ang dedklarasyon ng Martial law sa Mindanao sa loob ng 60 araw.

Inaprubahan ang resolusyon matapos ang mahigit anim na oras na executive session na pinangunahan ni House Majority Leader Rodolfo Farinas bilang chairman.

Mabilisan namang tumutol ang ilan sa minority group at ang Makabayan Bloc ngunit hindi pa rin nanaig ang mga ito nang magbotohan sa pamamagitan ng viva voce.

Bagama’t nanaig ang mayorya na i-adapt ang resolusyon, naniniwala naman si Akbayan Rep. Tom Villarin na ang mga ibinunyag ng gabinete sa executive session ay hindi na sikreto.

Hindi naman idinitalye ni Villarin ang mga inilahad ng gabinete sa sesyon sa pagsasabing “even if the House approves a resolution affirming the Presidential proclamation 216, the fact that it was not done in joint session renders it an unconstitutional act.”

Buo naman ang suporta ng may 60 kongresista mula sa Mindanao sa Martial law.

Umaasa silang sapat ang 60 araw na deklarasyon ni Pangulong Duterte upang sugpuin ang Maute group at iba pang lawless elements sa Mindnao.

Ayon kay Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ng South Cotabato, muling pag-uusapan ng Mindanao bloc kung kailangan ang anomang extension ng Martial law. MELIZA MALUNTAG

