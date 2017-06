Supportive sa kaibigan!

KAHIT ang Pambansang Bae na si Alden Richards ay nabighani sa kaseksihan ni Maine Mendoza sa kanyang bikini photos na kinunan sa Maldives.

“Ang masasabi ko lang, talagang ginalingan… May nanalo na, may nanalo na!,” reaksyon niya nang tanungin ng Dabarkads kung ano ang masasabi ni Alden.

Talbog!

-0o0-

Hindi lahat ay pabor sa lantarang pagpunta at pagtulong ni Angel Locsin sa mga biktima ng kaguluhan sa Marawi City. May mga pumupuri sa kanya at may bumabatikos rin.

“When you do charity, do it quietly,” patutsada ng isang netizen.

Pero ipinagtanggol din si Angel na kahit gusto ng mga artista na ilihim ang Kathrynginagawa nilang pagtulong, hindi maiiwasan na malaman ng iba lalo na pag gaya ni Angel na sikat ang makikita sa ganoong area. At least tumutulong daw si Angel at nagi-effort. Hindi na raw dapat kinu-question ng iba.

Hindi rin daw kagustuhan ni Angel na ipaalam ang pagtulong niya lalo’t dati na niyang ginagawa ang ganito. Nagkataon lang na nakunan siya ng media, ng larawan para kumalat sa social media.

Bukod dito, nandoon din ang mga media na nagco-coverage kung ano ang nangyayari sa kaguluhan sa Marawi.

Sa mga hindi nakakaalam, member ang aktres ng Muslim royal family sa Marawi City, Lanao del Sur. In-adopt ng isang Prinsesa sa nasabing lugar ang kanyang ina at isa sa 15 sultanates ang lolo niya sa naturang lugar.

Kahit ang director ng My Love From The Star na si Joyce Bernal ay naniniwala sa senseridad ng pagtulong ni Angel. Hindi raw tipo ng aktres ‘yung papansin sa pagtulong sa mga nangangailangan.

Natatandaan din namin ang pananaw ni Vice Ganda kung kailangan ba niyang ipaalam minsan sa publiko ang pagtulong niya, oo raw para magsilbing inspirasyon sa ibang tao.

Anyway patuloy pa rin si Angel sa paglalagay ng hastags na Peace For Marawi” at “Help Marawi”.

-0o0-

Okey lang kay Kathryn Bernardo kung may eksena na kakagatin niya si Daniel Padilla sa “La Luna Sangre” .

Tinanong din si Daniel Padilla kung okey lang ba sa kanya ang magpakagat?

“Oo, ano’ng masama run sa pagkagat,” sambit niya.

Saan niya gusto magpakagat?

“Ako, sa lips sana,” tugon ni DJ na tumatawa.

Para sa serye, mapapansin din ang red highlight ng buhok ni DJ.

Paano ini-enjoy ng KathNiel ang ganitong klaseng serye na may action at fantasy?

“Nag-shoot kasi ako sa Quiapo, run ang mga fight scenes ko and sobrang na-enjoy ko ‘yung mga fight scenes, ‘yung mga choreo dahil siyempre, ibang experience, eh. Tapos pag nagagawa mo ng tuloy-tuloy, sobrang sarap gawin tapos nakakasama mo ‘yung mga tao sa Quiapo, siyempre nandun ang mga taong jeprox lahat. Makikilala mo lahat ng uri ng tao.

“Nakaramdam ako run ng humility. ‘Yun ang mararamdaman mo run sa lugar na ‘yun. Siyempre, ngayon lang din ulit ako nakabalik doon. Doon ako bumibili dati ng jersey ko pag may liga, eh. Babalikan mo ‘yung ganoon lugar after ng ilang taon, ang sarap,” bulalas pa ni Daniel.

May eksena raw siya sa Quiapo na habulan, may holdapan at may fight scenes.

Looking forward din ba siya sa pagtatagpo nila at pakikipaglaban sa Supremo ng mga Bampira na ginagampanan ni Richard Gutierrez?

“Yes, pero training muna kasi kung ngayon, papatayin lang ako ni Richard,” pakli ni DJ na sinabayan ng tawa.

Filipino martial ang training na ginagawa niya na may balisong, arnis at saka fighting.

Nagbiro rin siya na magiging fairy siya sa “La Luna Sangre” nang tanungin kung may taglay din ba siyang powers sa serye?

“Magkaka-chance na ganun. Hindi naman ako pwedeng pumanhik sa mga bampira na mahina. Dapat malakas rin ako,” tugon niya.

Inamin din ni Daniel na nu’ng bata siya ay pinapanood niya si Richard bilang bida sa “Mulawin”. Pagbubuking pa ni DJ. Hindi rin daw makapaniwala si Kathryn na kasama na nila ngayon ang dating Telefantasya King nu’ng kapanahunan niya.

Kasama rin nila sa “La Luna Sangre” sina John Lloyd Cruz, Angel Locsin, Joross Gamboa, Gelli De Belen, Ina Raymundo, Randy Santiago, Sue Ramirez, Tony Labrusca, Bryan Santos. Ito ay sa direksyon ni Cathy Garcia Molina. Magsisimula na sa June 19 sa ABS-CBN 2 Primetime Bida.

-0o0-

Tila nag-iba yata ang ihip ng hangin sa pagitan nina Jennylyn Mercado at Nar Cabico aka Steffi and Jun ng ‘My Love From The Star’ ng GMA 7.

Sa recent posts kasi ng Kapuso actor kasama ang Ultimate Star, todo puri ni Nar ang kanyang ‘bessie’. According to him hindi niya ini-expect na isang Jennylyn Mercado ang tutulong sa kanya in achieveing his dreams na i-launch ang mga OPM songs na sinulat niya. Dagdag pa dito ang pagiging backup singer nito while recording.

Oh, well, ‘yan si Jen—supportive and true friend! XPOSED/ROLDAN CASTRO

