MABILIS at maagap ngayon ang mga opisyal ng Department of Labor and Employment sa liderato ni Secretary Silvestre “BEBOT” Bello sa pagtugon sa mga suliranin ng paggawa sa bansa at sa dayong lupa.

Libo-libo ang natulungan na OFW sa Gitnang Silangan dahil na rin sa pagbagsak ng mga pinasukang kompanya at dikta ng pandaigdigang ekonomiya. Marami ang tumakas dahil sa kalupitan ng mga amo.

Unti-unting napauuwi ng DOLE ang OFWs na stranded at nagsitakas sa pang-aabuso ng mga employer.

Sa panloob na kalagayan ng paggawa, pilit itinatama ng DOLE ang 555 o kontraktwalisasyon. Matagal na ang panahon ng pandaraya ng maraming kapitalista sa ating mga obrero. Dapat na itong ituwid at kailangan ang paninindigang pulitikal na siya naman ang kondisyon ng DOLE.

Pero sabi nga, marami pa ring ligal na kwestiyon sa paglutas ng 555 na araw sa mga manggagawa.

Pwede ito sa maliliit na kumpanya pero kapag higante’t may kakayanan, dapat nga ba na dayain pa ang mga manggagawa sa kontrata?

Maski ang mga bugok na recruitment agency ay nagtutuwid na rin sa kanilang mahabang panahon na panloloko sa mga obrero lalo na yaong gusto ang dumayo sa ibang bansa.

Palasak na ang contract switching. Dito sa Pilipinas ang kita ay US$700 pero pagdating sa papasukang trabaho ay liliit hanggang US$300!

Kaya tama ang utos ni Secretary BEBOT na imbestigahang mabuti ang mga kontrata, lalo na sa OFWs bago sila payagan na makaalis.

Galit din siya sa mga “sindikato” sa loob ng POEA na kakutsaba ng mga dayuhang amo!

Sana nga lang ay dumating na ang oras na maituwid ang buong patakaran ng paggawa sa bansa. Yaong magbibigay ng maraming trabaho ang mga malalaking kompanya na maganda ang pasahod at benepisyo sa mga manggagawa.

Halos buong mundo ay may OFW. Sa kanilang kamay ay naitayo ang naglalakihang gusali, naggagandahang lansangan at iba pa na sadyang napakaganda ang pagkakaayos. OFWs ang lumilok!

Tama ang direksyon ng DOLE ngayon. Pagbibigay ng mga lokal na trabaho sa pamamagitan ng magkakasunod na job fairs sa buong bansa. Kasama ang makabayang mga negosyante, naghahanda sila na palakasin ang lokal na industriya ng paggawa! BALETODO/ED VERZOLA

