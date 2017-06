TULOY-TULOY NA INTERNAL CLEANSING SA QCPD

NGAYON ako naniniwala na wala talagang tigil ang “internal cleansing” ni Quezon City Police Distrcit Director Gen. Guillermo Eleazar nang kanyang iulat ito kay National Capital Region Police Office Chief Gen. Oscar Albayalde ang pagkaka-aresto nila sa isang police-scalawag na QCPD operative.

Sa bisa ng warrant of arrest, nadakip ng QCPD ang suspek na si PO1Crispin Cartagenas, ng Headquarters Support Unit, sa kasong robbery habang may tatlo pang wanted na criminal at pitong drug suspects sa walang humpay na kampanya ng QCPD kontra anti-illegal drug operations sa loob ng 24 oras na pagmamanman ng mga ito.

Naaresto ang nasabing pulis matapos na isilbi ng pinagsanib na pwersa ng District Special Operation Unit sa pamumuno nina Supt. Rogarth Campo at District Intellligence Division chief Supt.Carlito Mantala ang warrant of arrest dahil sa kasong robbery-extortion sa nasabing pulis.

Si Cartagenas ay naaresto ng kanyang mga kasamahan matapos na maispatan siya ng mga operatiba sa isang Gasoline Station sa Kalayaan Avenue. Nakuha sa kanya ang isang .45 pistol at Yamaha Fi-no motorcycle matapos na mabigo ito na magpakita ng mga dokumento.

Nahaharap din si PO1 Cartagenas sa karagdagang kasong paglabag sa Sec.28 ( Unlawful Possession of Firearms and Ammunition) at Sec.31 (Absence of Permit to Carry Firearms Outside Residence) ng RA 10591 o mas kilala sa tawag na Comprehensive Fiearms and Ammunition Regulation Act at Sec. 56 (d) na driving a motor vehicle without registration) of RA 4136 and Land Transportation and Traffic Code.

Bukod sa isinampang kaso sa suspek, kinasuhan din siya ng QCPD ng kasong administratibo na Grave Misconduct, Grave Neglect of Duty o hindi pagdalo sa court hearings at Grave Neglect of Duty na nakabinbin pa sa korte.

Pinuri rin ni Supt. Eleazar ang buong QCPD dahil sa kanilang determinasyon at kasipagan para mapanatiling ligtas ang publiko sa QC at sa mapanatiling malinis ang organisasyon kaugnay sa kampanya kontra scalawags maging ang pagkakasakote kay Cartagenas na isa sa mahigit 150 pulis na kamakailan ay sinibak sa kanilang units dahil sa pagkasangkot sa iligal na aktibidad at nailipat sa DHSU para sa re-training.

“Dapat maging malinaw na mensahe ito at aral sa lahat ng personnel na hindi kukunsitihin ng QCPD leadership ang mga maling gawain, lalo na ang pagkadawit ng kahit sinong pulis sa iligal na aktibidad gaya ng pag-recycle ng illegal drugs at pagtatanim ng evidence,” wika nito. JUAN DE SABOG/JOHNNY MAGALONA

