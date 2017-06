TV5 BINULABOG NG ‘AHAS’

KAPAG minamalas ka nga naman, walang pipiliing araw at lugar. Well, medyo minalas po ang inyong lingkod nitong Father’s Day weekend.

Ako po ay natuklaw ng makamandag na ahas at, sa lahat ng lugar, ito’y nangyari pa sa sarili naming bakuran sa TV5/Radyo5 kung saan ako ay newscaster.

Ang ahas na nag-anyong tao, nagngangalang Ed Lingao, ay kasa-kasama ko sa trabaho sa naturang broadcast station noong Biyernes lamang nang umaga.

Walang kamukat-mukat ay bumulaga sa akin ang Facebook post nitong kapwa ko newscaster.

Tinuligsa niya ako dahil sa aking pagbabatikos kay Sen. Risa Hontiveros sa paggigiit nitong hindi rebelyon kundi kulang lang sa pansin ang teroristang Maute group.

Malinaw na sang-ayon itong si Lingao kay Hontiveros na hindi nga rebelyon ang paglusob ng Maute at pagtataas ng bandera ng Islamic State sa Marawi City hall, pagpatay sa anila mga “traydor” na Muslim, panununog ng mga pasilidad, pag-ambush sa mga pulis at sundalo, pagtatanim at pagpapasabog ng bomba, at pagpapatakas sa mga detinadong kriminal.

Nilinaw ko nang hindi totoo ang nabasa ko na diumano’y sinabi ni Hontiveros na dapat tularan ang pag-aalsa ng Maute.

Kung bakit dinapuan ulit ng Langao iyang panis na isyu. Bakit daw ako nagmumura sa aking FB Live feed sa mga sandali ng commercial break.

Isang “case study” daw ako ng para sa journalism students, ayon sa pasikat na intelektwal kuno.

Hindi ako sigurado kung ang Maute o itong naninilaw na si Lingao ang kulang sa pansin.

Karapatan ninoman maging sinong may-katok ang magpahayag ng kanyang paniniwala o paninindigan sa pulitika ngunit mukhang may masamang tinapay itong kapatid ko sa hanapbuhay.

Napagbigyan lang sa harap ng kamera, e mistulang ligaw na ahas itong si Lingao na biglang nanuklaw sa studio namin.

Kakaladkarin ka sa kunwa sa “matalinong diskusyon” ukol sa mga isyu ngunit ang motibo lang talaga ay pamumulitika, isang veiled case of character assassination o paninira.

Bulok ang style ng ahas na ito!!! DEADSHOT/ERWIN TULFO

