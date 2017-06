Wala raw chemistry!

NAPANOOD sa TV Patrol last March 30, Tuesday ang interbyu kung saa’y opisyal nang inanunsyo ng Star Cinema head, Ms. Malou Santos, na si Liza Soberano na ang bibida sa role na Darna ng Star Cinema.

“Yes, it’s confirmed! Tinanggap ko na po ang role na Darna,” maikling pahayag ni Liza tungkol sa pagkakapili sa kanya sa role.

Matatandaang ilang buwan ding naging pahulaan sa mga netizens at maging sa mga blog sites kung sinu-sino among our stars ang magiging Darna? Andyan ang mga pangalan nina Nadine Lustre, Kathryn Bernardo, Jessy Mendiola, Yassi Pressman, at maging ang 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach ay napasama sa listahan.

Ang ending, kay Liza napunta ang pinakaaasam-asam na role na likha pa ni Mars Ravelo, dekada ’50.

Ayon din sa inilabas na report, agad-agad na mag-i-start ng training ang young actress in the coming weeks para sa mga action routines. Hindi biru-biro ang mga physical trainings na pagdaraanan ni Liza bilang paghahanda sa role as Darna kung saa’y lilipad ito sa ere kaya’t gagamit ito ng harness at kung anik-anik pa.

Sana naman ay hindi maranasan ni Liza ang sinapit ng dating Israeli beauty queen Gal Gadot, Miss Israel-Universe, na nabalian ng buto sa likod habang nagsyusiyuting ng Hollywood film na “Wonder Woman” dahil madugong action din ang said film. Dahil sa nangyari kay Gal at maging sa ating ex-Darna Angel Locsin na nagkaroon din ng back injury dahil sa seryeng Lobo, malamang na todo-ingat ang direktor ng Darna na si Erik Matti sa pagsasagawa ng mga action scenes.

At the moment, hinihintay pa ng masugid na tagasubaybay ng Darna at excited na rin ang mga ito kung sino ang makakasama ni Liza sa bagong Darna film, gaya ng kung sino si Valentina (ang babaeng ahas), o ang sidekick na si Ding (na laging may hawak ng magic bato) at ang leading man ni Darna na sa mga nakaraang version ay Efren at Eduardo ang mga ipinangalan.

Ang nasabing Darna movie ay sinasabing isa rin sa mga pambato ng Star Cinema sa nalalapit na MMFF sa December. Ganu’n? Isasabong nila si Darna sa pelikula nina Vice Ganda, Daniel Padilla at Pia Wurtzbach?

Ano kaya ang reaksyon dito ng “It’s Showtime” host na si Vice? Na hindi lang pala siya ang solo entry ng kanyang mother studio sa 2017 pestibal?

After ng hit movie na Camp Sawi ng Viva Films, muling magsasama sa isang pelikula sina Yassi Pressman at Sam Milby sa isang romantic comedy film titled “Ang Pambansang Third Wheel” directed by Ivan Andrew Payawal.

Sa panayam sa aktres na sumikat sa seryeng “FPJ: Ang Probinsyano”, ibinahagi ni Yassi ang kanyang paghahanda para sa proyektong kanyang pagbibidahan. Kuwento ng aktres, “Mayroon na kaming set na bonding time ng mga cast after ng first day of taping namin. Plano namin na mag magkaroon ng quality time lahat ng cast kasi importante para sa amin na maging maganda po yung working environment at maging mas comfortable kami sa isat isa,” bungad ni Yassi.

Alala ng aktres, nagkaroon man daw sila noon ng panandalian bonding with Sam sa pelikulang Camp Sawi, feeling ni Yassi na parang first time nila ulit magkakasama. “We were friends naman na ni Sam kasi while doing Camp Sawi, nakulong kaming lahat ng cast sa island for a week, so medyo nagkasama rin kami. Pero parang nagkakasalisi lang kami at isa lang ang naging eksena namin noon,” pagtatapat pa ni Yassi.

Abala man sa araw araw na taping ng FPJ’s Ang Probinsyano si Yassi, aminado siyang hindi niya mahindian ang proyektong ito.

“Maganda po talaga ‘yung material, umpisa palang po alam ko na na magugustuhan po talaga ito ng marami,” sey niya.

Well, sana naman ay kumita ang movie na ito ni Yassi dahil isa itong “make or break” sa kanyang career. May paniwala kasi ang ilang netizens na wrong choice si Sam as her leading man sa kanyang first movie attempt?

Sabi nga ni Lucky Laotingco, isang TV at movie critic from barangay. Olympia, Makati. “Bakit si Sam? Wala pa siyang napatutunayan sa career as an actor? Pambansang bulol, na sa tinagal-tagal na niya sa Pilipinas ay ‘di makapagsalita ng derechong Tagalog?” opinyon ng isa naming FB follower.

“At saka, wala akong nakikitang chemistry between Yassi at Sam,” kanya pang pahabol. ADORE-ABLE!/ADOR SALUTA

