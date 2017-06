WALANG SAYSAY NA PANUKALANG BATAS

MISTULANG mainit na pandesal ang panukalang batas ni Senador Joel Villanueva sa pagsugpo ng binansagan niyang pekeng balita o fake news.

Mainit nga, ngunit tulad ng isang pandesal ang Senate Bill No. 1492 o “An Act Penalizing the Malicious Distribution of False News and Other Related Violations,” ngunit hangin ang laman tulad ng napakalambot na pandesal.

Sa ibang salita, walang saysay ang panukalang batas.

Hangad ng SB 1492 na mahinto na ang paglaganap ng pinaniniwalaan niyang pekeng balita sa pamamagitan ng pagkakaroon ng batas na ang parusa ay multang P100,000 hanggang P5-milyon at pagkabilanggo na aabot sa 1-5 taon.

Sa ganitong batas, titigil na raw ang mga taong “malisyosong” nag-aalok, naglalathala, at nagpapalaganap ng pekeng balita o impormasyon sa pahayagan, broadcast o online media.

Kung hindi iatras ng taong gumawa ng natukoy na pekeng balita, gusto ni Villanueva na mula P10M – P20M ang multa at pagkabilanggo ng 10-20 taon.

Ang pekeng balita, ayon sa SB 1492, ay ‘yung nagresulta sa pagkataranta, pagkakahati, at pagkakagulo ng mga tao o isang uri ng propaganda para wasakin ang kredebilidad ng opisyal ng pamahalaan.

Kung ang gumawa ng pekeng balita ay opisyal naman ng pamahalaan, aabot sa P20M – P40M ang multa at 20 – 40 taon ang pagkakabilanggo.

At habambuhay na hindi magkakaroon ng posisyon sa pamahalaan ang naturang opisyal.

Mukhang maganda ang panukala ni Villanueva, pero peke ang ganda nito.

Ubod nang labo ang eksaktong depinisyon ng pekeng balita ni Joel.

Ano ba ng pekeng balita at hindi? Peke bang balita ang desisyon ng Office of the Ombudsman na nararapat lamang tanggalin sa “serbisyo sa pamahalaan” si Joel Villanueva dahil napatunayang sangkot siya sa iskam na naganap sa kanyang P10M pork barrel noong siya ay kongresista pa siya o hindi?

Paano kung paulit-ulit itong tinatalakay ng mga kolumnista at broadcaster?

Paano kung ibinunyag sa mga kolum ang talamak na korapsyon sa Manila Traffic and Parking Bureau at Manila Engineering Department ng Pamahalaang Panlungsod ng Maynila na hindi ipinararating nina Dennis Alcoreza, Rogelio Legaspi, at Jaime de Pedro kay Mayor Joseph “Erap” Estrada upang paimbestigahan nito ang nasabing napakatalamak na korapsyon?

Peke ba ito o totoo?

WALANG PEKE SA CALOOCAN

PATOK na patok ang pekeng balita ngayon, pero Caloocan ay hindi pa ito nangyayari simula nang pamunuan at pamahalaan ito ni Mayor Oscar Malapitan.

Lahat ng mga programa at proyekto ni Mayor Malapitan ay totoong nakabubuti sa lahat. BADILLA NGAYON/NELSON BADILLA

