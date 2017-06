Warriors ginawang bata ang Cavs sa Game 1

PINAGPAG ng Golden State Warriors ang defending champion Cleveland Cavaliers sa Game 1 ng NBA Finals kaninang umaga.

Bumuslo ng 38 points, 8 rebounds at 8 assists si Kevin Durant para pangunahan ang panalo ng Warrior habang nakakonekta naman ng 28 points si Stephen Curry, 10 assists at anim na 3-points.

Nagdagdag din ng pinagsamang 16 puntos sina Andre Iguodala at Draymond Green, habang tila minalas naman si Klay Thompson na may anim na puntos lamang at 0-of-5 sa tres.

Nasayang naman ang pagpupursige ni LeBron James na nakaiskor ng 28 points, 15 rebounds at walong assists para sa Cavs.

Habang may ambag si Kyrie Irving na 24 points at double-double 15 points at 21 rebounds naman ang kinana ni Kevin Love.

Naging malamya ang depensa ng Cavs kay Durant na tila naging madali lamang ang pagdakdak dahil sa miscommunication sa pagbantay sa kanya at kay Curry.

Umabot sa anin na slam dunk ang nagawa niya sa first half pa lamang.

Sa Lunes, Game 2, tatangkaing makabangon ng grupo ni James na lalaruin ulit sa teritoryo ng Warriors. BOBBY TICZON

